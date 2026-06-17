പ്രതീക്ഷയുടെ നാളെയെ വരവേറ്റ്; വിദ്യാർഥികളെ ആദരിച്ച് പ്രവാസി വെൽഫെയർ

പ്രതീക്ഷയുടെ നാളെയെ വരവേറ്റ്; വിദ്യാർഥികളെ ആദരിച്ച് പ്രവാസി വെൽഫെയർtext_fields
അൽ ഖോബാർ: 10-ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവാസി വെൽഫെയർ അൽ ഖോബാർ റീജനൽ കമ്മിറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ നാട്ടിലും സൗദിയിലുമുള്ള മക്കളെയാണ് ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ നൽകി ആദരിച്ചത്. ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുറഹീം തിരൂർക്കാട് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റീജനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് ഖലീലുറഹ്മാൻ അന്നടക്ക ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കുട്ടികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച മോട്ടിവേഷൻ സെഷന് സീനിയർ സിജി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ റഷീദ് ഉമർ നേതൃത്വം നൽകി. പി.ടി. അഷ്റഫ്, ഇല്യാസ് അഹമ്മദ്, ഹാരിസ് ഇസ്മാഈൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഫൗസിയ അവതാരകയായി. ആരിഫലി സ്വാഗതവും ഷെജീർ തൂണേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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