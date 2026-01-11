Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    11 Jan 2026 8:05 AM IST
    11 Jan 2026 8:05 AM IST

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നു​ള്ള സ്വാ​ഗ​തസം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​നു​ള്ള സ്വാ​ഗ​തസം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക മ​ന്ത്രാ​യ​ത്തി​െൻറ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വാ സെൻറ​റി​െൻറ കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​മാ​യ ജു​ബൈ​ൽ ഫാ​മി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​െൻറ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വാ സെൻറ​ർ പ്ര​ബോ​ധ​ക​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി ചെ​യ​ർ​മാ​നും ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ന്നാ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​ണ്.

    ജു​ബൈ​ൽ ദ​അ​വാ സെൻറ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.ജു​ബൈ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ർ​ശ​ദ് ബി​ൻ ഹം​സ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും ദ​അ​വാ സെൻറ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ ഫാ​ഹിം അ​ൽ ഹി​ക​മി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും നൗ​ഫ​ൽ സു​ബൈ​ർ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​ണ്.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​യ​ർ​മാ​ന്മാ​രാ​യി അ​മീ​ൻ, അ​ലി​യാ​ർ, ഹി​ഷാം, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ആ​സാ​ദ്‌, സി​യാ​ദ്, ന​സീ​ർ ബം​ഗാ​ര, റ​ഷീ​ദ്,സ​ലിം, അ​ബ്​​ദു​ല്ല ഇ​മ്പി​ച്ചി, നാ​സ​രു​ദീ​ൻ, അ​ലി ഫ​ർ​ഹാ​ൻ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദി​ൻ, ഷി​യാ​സ്, നൗ​ഫ​ൽ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഷൈ​ലാ​സ് കു​ഞ്ഞു, ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​രെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    News Summary - Welcome group formed for Jubail Family Conference
