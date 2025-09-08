Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:03 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കി വീ​ക്കെ​ൻഡ് ഫാ​മി​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കി വീ​ക്കെ​ൻഡ് ഫാ​മി​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ
    cancel

    ജി​ദ്ദ: നി​ല​മ്പൂ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വീ​ക്കെ​ൻഡ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ദ​ഹ്ബാ​ൻ അ​ൽ​ദു​റ വി​ല്ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ദ്യം കൊ​ണ്ടും, കാ​ലാ, കാ​യി​ക, മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. നി​യോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സ്വാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ഫു വാ​ഴ​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണ​വും, മീ​ലാ​ദും, അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​വും ഒ​രേ ദി​വ​സം വ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദേ​ശം പി.​സി.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ (ഇ​ണ്ണി) സ​ദ​സ്യ​ർ​ക്ക് പ​ക​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. നി​യോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് അ​ത്തി​മ​ണ്ണി​ൽ, സ്വാ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​മീ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ (ബാ​പ്പു​ട്ടി), ഇ.​പി അ​ജാ​സ്, ന​ജ്മ​ൽ ബാ​ബു, ഹാ​രി​സ് മ​മ്പാ​ട്,എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സു​ഫൈ​റാ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​മീ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ, ജ​സ്ന റി​യാ​സ്, ഷി​ബി അ​ന​സ്, ഉ​സ്മാ​ൻ കാ​ളി​കാ​വ്, അ​നു ഷ​ബീ​ർ, ന​സ്രി​ൻ ഷാ​ജ​സ്, ഷ​ർ​മി​ന ക​ബീ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശൈ​ഖ്, സി​ലു​ശി ബി​ൽ, സി​നു ബാ​ബു, റി​യാ​സ് വ​ട്ട​തൊ​ടി​ക എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ്വാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​ബീ​ർ ക​ല്ലാ​യി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഹി​ദാ സ​മീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Weekend family gatherings make Onam celebrations colorful
    Similar News
    Next Story
    X