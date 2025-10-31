Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 10:41 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 10:41 AM IST

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം: വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​നൊ​രു​ങ്ങി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം: വി​നോ​ദസ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​നൊ​രു​ങ്ങി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്തല​ത്തി​ൽ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​യ​താ​യി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. 997ല​ധി​കം പൊ​തു ഉ​ദ്യാ​ന​ങ്ങ​ളും തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും, 14 വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടു​ക​ളും, 213 വോ​ക്കി​ങ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030 പ്ര​കാ​രം ടൂ​റി​സം വ​ള​ർ​ച്ച​യും, ജ​ന​ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ ദ​മ്മാം, ക​ഫേ​ക​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളും ല​ക്ഷ്യൂ​റി ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ബീ​ച്ചും സ​ജീ​വ​മാ​യ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് ന​ഗ​ര​മാ​യ അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ, സൗ​ദി അ​റാം​കോ​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ, ലോ​കോ​ന്ന​ത മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ദ​ഹ്റാ​ൻ, പ്ര​ധാ​ന വ്യാ​വ​സാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ജു​ബൈ​ൽ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ഓ​യാ​സി​സ് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​നോ​ദ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ​ദാ​യ​ക​മാ​യ ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി സ​മ​ഗ്ര സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ദി​നം​പ്ര​തി ന​ഗ​ര​ഭൂ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്നു. ച​ത്വ​ര​ങ്ങ​ളും ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ശു​ചി​യാ​ക്ക​ൽ, റോ​ഡു​ക​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യെ സ​മ​ഗ്ര സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഒ​രു മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​കും.

    TAGS:touristsWeather changeSaudi Arabiaeastern region
    News Summary - Weather change: Eastern region ready to welcome tourists
