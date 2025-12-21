Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    21 Dec 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 10:04 AM IST

    ക​ട്ടി​യു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാം; ശൈ​ത്യ​ം കടുക്കുന്നു

    ക​ട്ടി​യു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ധ​രി​ക്കാം; ശൈ​ത്യ​ം കടുക്കുന്നു
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യം ശൈ​ത്യ​കാ​ല​​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ഴ​ക്കും മ​ഞ്ഞി​നും പി​റ​കെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വും ക​ടു​ത്ത ത​ണു​പ്പും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​തോ​ടെ ത​ണു​പ്പ് പ്ര​തി​രോ​ധ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞാ​ണ് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച തെ​ളി​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​പ്പി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​ക​ൽ ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും രാ​ത്രി 10 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സു​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ നേ​രി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​സ​മ​യ​ത്ത് 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ലേ​ക്ക് താ​പ​നി​ല ഉ​യ​രാം. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തി​ലും ജ​നു​വ​രി, ഫെ​ബ്രു​വ​രി മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​വു​ണ്ടാ​കും. ത​ണു​പ്പു കാ​ലം മാ​ർ​ച്ച് അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Wear thick clothes; the winter is getting colder
