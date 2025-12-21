കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാം; ശൈത്യം കടുക്കുന്നുtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യം ശൈത്യകാലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ തണുപ്പ് പ്രതിരോധ വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറി ജനങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മഴക്കും മഞ്ഞിനും പിറകെ താപനിലയിൽ വലിയ കുറവും കടുത്ത തണുപ്പും രാജ്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ തണുപ്പ് പ്രതിരോധ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞാണ് ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ശനിയാഴ്ച തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിലും തണുപ്പിൽ കുറവുണ്ടായില്ല. പകൽ ശരാശരി താപനില 15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രാത്രി 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തണുപ്പ് വർധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. തിങ്കളാഴ്ച പകൽ താപനിലയിൽ നേരിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചസമയത്ത് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താപനില ഉയരാം. എന്നാൽ ഈ മാസം അവസാനത്തിലും ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലും താപനിലയിൽ കുത്തനെ ഇടിവുണ്ടാകും. തണുപ്പു കാലം മാർച്ച് അവസാനം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register