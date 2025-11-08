Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 8:08 AM IST

    ‘വി ​ദ പീ​പ്പി​ൾ’ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ‘വി ​ദ പീ​പ്പി​ൾ’ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
     ‘വി ​ദ പീ​പ്പി​ൾ’ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘വി ​ദ പീ​പ്പി​ൾ’ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും സാ​ഹി​ത്യ​സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സ് അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ലിം പ​ള്ളി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി, നി​ഖി​ല സ​മീ​ർ, ക​മ​ർ​ബാ​നു അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​ലാം, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ഹി​ത്യാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഷീ​ബ ഫൈ​സ​ൽ, ഷൈ​നി നൗ​ഷാ​ദ്, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സ​ലിം പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ സ​ദ​സ്സിന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ‘പ്ര​വാ​സി​യും കേ​ര​ള​വും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബി​നു ശ​ങ്ക​ര​ൻ, ഷ​കീ​ബ് കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, സു​ധീ​ർ കു​മ്മി​ൾ, സ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട്, ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, വി.​ജെ. ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​ല്യാ​സ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ, അ​സീ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, മ​ജീ​ദ് മൈ​ത്രി എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​വാ​സാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    അ​തി​ഥി​ക​ളെ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ജി കു​ന്നി​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ, ദേ​വ​ദാ​സ് ഭ​ര​ത​ൻ, വി​ഷ്ണു, ഷാ​ന​വാ​സ്, സ​ജീ​വ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം, ന​വാ​സ് റ​ഷീ​ദ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, ബി​നു ശ​ങ്ക​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
