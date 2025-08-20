Begin typing your search above and press return to search.
    'ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ തി​രി​ച്ചുപി​ടി​ക്ക​ണം' -കെ.​എം.​സി.​സി നി​ല​മ്പൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി

    ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ തി​രി​ച്ചുപി​ടി​ക്ക​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി നി​ല​മ്പൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി
    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ഹ​ജ്ജ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പു​ല​ർ​ത്തി​യ അ​മീ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി​ക്കു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ഹാ​രം സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി കൈ​മാ​റു​ന്നു. 

    ജി​ദ്ദ: ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ന്റെ മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തെ​പ്പോ​ലും കു​ളം​തോ​ണ്ടി​യ ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വ​ർ​ഗീ​യ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ നി​ന്നും നി​ഷ്ക്കാ​സ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ഴ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ബാ​ല​റ്റ് സം​വി​ധാ​നം വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഇ​ല​ക്‌​ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ നി​ല​മ്പൂ​ർ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി 'സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം, തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങാം' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ശ​റ​ഫി​യ്യ അ​ൽ റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ദു​ഷ്പ്ര​വ​ണ​ത​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള പ്ര​മേ​യം പാ​സ്സാ​ക്കി. ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പി.​സി.​എ.​റ​ഹ്മാ​ൻ (ഇ​ണ്ണി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു,

    നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ഹ​ജ് വ​ള​ന്റി​യ​റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി​ക്ക് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി കൈ​മാ​റി. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബു​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത്, നി​ല​മ്പൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജം​ഷീ​ദ്, മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ​ലു മൂ​ത്തേ​ടം, സ​ലീം മു​ണ്ടേ​രി, സ​ൽ​മാ​ൻ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, ഹാ​രി​സ് മ​മ്പാ​ട്, നി​ഷാ​ജ് അ​ണ​ക്കാ​യ്, റാ​ഫി വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, ഫൈ​സ​ൽ പോ​ത്ത്ക​ല്ല്, പി.​എ ജ​ലീ​ൽ, സ​ജാ​ദ് മൂ​ത്തേ​ടം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജാ​വി​ദ് പെ​രും​മ്പ​ള്ളി, ന​ഹാ​സ് അ​ണ​ക്കാ​യ്, സു​ഹൈ​ൽ മു​തീ​രി, സ​മീ​ർ വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ രാ​മം​കു​ത്ത്, സാ​ബു നി​ല​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​മീ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ഷാ​ർ അ​ണ​ക്കാ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

