Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 7 Oct 2025 9:57 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 9:57 AM IST

    ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യു​ടെ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​ന്നി​ക്ക​ണം -ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്​​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​വി​ധ്യ​മാ​യ വി​ശ്വാ​സ, ആ​ചാ​ര, അ​നു​ഷ്ഠാ​ന ചി​ന്താ​ധാ​ര​ക​ളെ പ​ര​സ്പ​രം സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യോ​ടെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ന​ഷ്​​ട​മാ​കു​ന്ന ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും നീ​തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ളെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​തേ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ത രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ കൈ​കോ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ഷ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​യ്യി​ദ് സു​ല്ല​മി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മ​ത​വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും ജാ​തി​വെ​റി​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച് ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക​ളും ക​ലാ​പ​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജാ​തി മ​ത ശ​ക്തി​ക​ളെ പ്രീ​ണി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണം, വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ര​വ​താ​നി വി​രി​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​രും സ​മൂ​ഹ​വും ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും നീ​തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് റി​യാ​ദ്​ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​റു​പ്പി​െൻറ​യും അ​ക​ൽ​ച്ച​യു​ടെ​യും മു​ള​ക​ൾ നു​ള്ളി ന​ശി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വും ന​ന്മ​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ ജാ​തി​യോ മ​ത​മോ നോ​ക്കാ​തെ മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണ് എ​ന്ന ചി​ന്ത​യോ​ടെ ക​രു​ണ കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ​ഫോ​റം വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രോ​ട് നീ​തി​യി​ൽ നി​ല കൊ​ള്ളു​ക​യും അ​ങ്ങ​നെ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് മു​സ്​​ലിം കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്​​മ​ത്തെ ഇ​ലാ​ഹി​യും ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത​യും നീ​തി​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും കു​ടി​കൊ​ള്ളു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നാ​യി ന​മു​ക്ക് കൈ ​കോ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്ന് കേ​ളി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മ​റ്റി​യം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ സി​ദ്ധീ​ഖും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്​​തു. സി​റാ​ജ് ത​യ്യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നു​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ച​ള​വ​റ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

