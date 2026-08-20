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    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 7:45 AM IST

    ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണം’

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    ‘ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണം’
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    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ‘ഫ്രീ​ഡം ടോ​ക്ക്​’ ശി​ഹാ​ബ്​ കൊ​ട്ടു​കാ​ട്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഫ്രീ​ഡം ടോ​ക്ക്’ സിം​പോ​സി​യം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ‘സ്വ​ത​ന്ത്ര ഇ​ന്ത്യ; അ​വ​കാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​ഭൂ​മി’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബ​ത്‌​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 26-ാമ​ത് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ദേ​ശീ​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​െൻറ പ്ര​മേ​യ​പ്ര​കാ​ശ​നം

    പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഡ്വ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മി​ദ്‌​ലാ​ജ് സ്വ​ലാ​ഹി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 ന് ​റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 26-ാമ​ത് ലേ​ൺ ദി ​ഖു​ർ​ആ​ൻ ദേ​ശീ​യ സം​ഗ​മ​ത്തി​െൻറ പ്ര​മേ​യ​പ്ര​കാ​ശ​നം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ‘മാ​റു​ന്ന കാ​ലം മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ദ​ർ​ശം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​െൻറ പ്ര​മേ​യ​പ്ര​കാ​ശ​നം എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി​ക്ക്‌ ന​ൽ​കി ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത് (കെ.​എം.​സി.​സി), ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി (കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി), അ​ബ്ദു​ള്ള വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), റ​ഹ്​​മ​ത്തെ ഇ​ലാ​ഹി (ത​നി​മ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി), സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യി (എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ ഫോ​റം), ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ർ (എം.​ഇ.​എ​സ്), റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത് (ഫോ​ർ​ക), ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ (മീ​ഡി​യ ഫോ​റം), ന​ജിം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെൻറ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, മൂ​സ ത​ല​പ്പാ​ടി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ശു​കൂ​ർ ചെ​ലേ​മ്പ്ര, സി​ബ്ഗ​ത്തു​ള്ള, മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി, ഫി​റോ​സ് മ​ലാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്‌ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ബു​സ്താ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​ക്കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:saudiarabia
    News Summary - We must stand united against moves to undermine democratic and secular values
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