Madhyamam
    Saudi Arabia
    10 Dec 2025 2:41 PM IST
    10 Dec 2025 2:41 PM IST

    ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട വ​സ​ന്ത​കാ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണം

    ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട വ​സ​ന്ത​കാ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ണം
    സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്,

    റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ജ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​റ​ക്കു​റെ മ​റ​ന്ന്​ ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ത്ത ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യും ഒാ​പ​റേ​ഷ​നും വേ​ണ്ടി കാ​ത്തു​കെ​ട്ടി കി​ട​ന്നി​ട്ടും ചി​കി​ത്സ പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​തെ നി​രാ​ശ​രാ​കു​ന്ന ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ചു​റ്റും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം പോ​ലും മു​ട​ങ്ങു​ന്നു. എ​വി​ടെ​യും ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, ക​ള്ള്, സി​ന്ത​റ്റി​ക് ഡ്ര​ഗ്സ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ധി​ക്യ​മാ​ണ്. ക​ലാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​രാ​ജ​ക​ത്വ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വാ​ഹം വേ​ണ്ടാ എ​ന്നാ​ണ്. പോ​രാ​ത്ത​തി​ന്​ മ​ത​നി​രാ​സ​വും നി​രീ​ശ്വ​ര​വാ​ദ​വും അ​രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ​ത​യും അ​വ​രി​ൽ പി​ടി​മു​റു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​മൂ​ലം ഒ​രു ഛിദ്ര ​സ​മൂ​ഹം വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന​താ​ണ്​​ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ ല​ഭി​ക്കാ​തെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​ർ ഇ​ന്നും നെ​ടു​വീ​ർ​പ്പി​ലാ​ണ്. ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് സം​വി​ധാ​നം ല​ഭ്യ​മ​ല്ല.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​യും സ്​​റ്റാ​ഫു​ക​ളെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യി തു​രു​െ​മ്പ​ടു​ക്കു​ന്നു. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തീ​ർ​ത്തും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പി​ണ​റാ​യി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം. നാ​ടി​െൻറ ന​​ട്ടെ​ല്ലാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പ്പാ​ടെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്സി​െൻറ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫ​ണ്ട്, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സ്കീ​മു​ക​ളും അ​ത​ത് സ​മ​യ​ത്ത് ന​ൽ​കാ​തെ​യും ദീ​ർ​ഘ​മാ​യി കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടും തു​ച്ഛ​മാ​യ തു​ക​ന​ൽ​കി​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ വ​ട്ടം ക​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ട്ടി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ത്യു​ഗ്ര​ൻ വാ​ഗ്​​ദാ​ന​പ്പെ​രു​മ​ഴ പെ​യ്യി​ച്ച​ത് ആ​രും മ​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    തു​ച്ഛ​മാ​യ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്​ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റ് മു​ത​ൽ അ​വ​െൻറ ജീ​വി​താ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ത​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര, കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ഒ​രു പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്ത് ത​ടി​ച്ചു​കൊ​ഴു​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര, വീ​ട്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ, മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ, ഹൗ​സി​ങ് ലോ​ണു​ക​ൾ, നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യാ​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം തു​ട​ങ്ങി എ​ന്നും ജീ​വി​ത​ഭാ​രം മാ​ത്രം പേ​റു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഒ​രു ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. തീ​ർ​ത്തും ശ​ത്രു​താ​മ​നോ​ഭാ​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ​ൾ​ഫു​കാ​രെ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു ക്ഷേ​മ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​ങ്ക​ൽ​പ​ത്തി​ലൂ​ന്നി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ന​ല്ല ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പി​ണ​റാ​യി കാ​ല​ത്തി​നു മു​മ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട ആ ​വ​സ​ന്ത​കാ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ന​ു​ള്ള​താ​ക​​ട്ടെ, ന​മ്മു​ടെ സ​മ്മ​തി​ദാ​ന ശ​ക്തി​യു​ടെ വി​നി​യോ​ഗം.

    News Summary - We must regain the lost spring.
