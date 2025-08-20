Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:32 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:32 AM IST

    ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ നാം ​ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​ക​ണം -ന​വ​യു​ഗം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സ്വാ​തന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വ​യു​ഗം ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള യൂ​നി​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ എ​ന്തു വി​ല കൊ​ടു​ത്തും പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ നാം ​ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഫെ​ഡ​റ​ലി​സ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​തന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വ​യു​ഗം ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ, അ​ൽ മു​ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പൽനൗ​ഫ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ബി​നു കു​ഞ്ഞ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ര​ഞ്ജി​ത പ്ര​വീ​ൺ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലിക്കൊ​ടു​ത്തു.

    "ഫെ​ഡ​റ​ലി​സം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വ്" എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തെ അ​ധി​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സെ​മി​നാ​റി​ൽ ജോ​സ് ക​ട​മ്പ​നാ​ട് വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​മി​നാ​റി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ വി​ദ്യാ​ധ​ര​ൻ (ന​വോ​ദ​യ), ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ( ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഹു​സൈ​ൻ നി​ല​മേ​ൽ (ന​വ​യു​ഗം), ഹ​നീ​ഫ (ഐ.​എം.​സി.​സി), പ്ര​വീ​ൺ (കൈ​ര​ളി ടി.​വി) മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​ജീ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഴി മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ജി കൊ​ല്ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​സാം കൊ​ല്ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഗീ​ത ടീ​ച്ച​റി​ന്റെ ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​ഗാ​ന​വും, അ​ഞ്ജു​ന​യു​ടെ ഡാ​ൻ​സും ച​ട​ങ്ങി​ന് മി​ഴി​വേ​കി. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നും സെ​മി​നാ​റി​നും വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ, സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം, അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, ബി​ജു വ​ർ​ക്കി, മ​ഞ്ജു അ​ശോ​ക്, രാ​ജ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, റ​ഷീ​ദ് പു​ന​ലൂ​ർ, വ​ർ​ഗീ​സ്, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ശ്രീ​കു​മാ​ർ വെ​ള്ള​ല്ലൂ​ർ, എ​ബി​ൻ ത​ല​വൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Girl in a jacket

    TAGS:Gulf NewsfederalismnavayugamSaudi Arabia News
