Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:47 AM IST

    ‘വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ം എ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം’

    ‘വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ം എ​തി​രെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണം’
    ന​വോ​ദ​യ ജി​ദ്ദ സ​ഫ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​ക​ൾ പ​ട​ർ​ത്തു​ന്ന വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും കേ​ര​ള​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ 31ാമ​ത് കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​ഫ ഏ​രി​യ സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യുക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.​​ ഏ​രി​യ ക​ലാ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ലീ​ന അ​ജി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​വും ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫു​ളൈ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക 5000 രൂ​പ ആ​ക്കു​ക പ്ര​വാ​സി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സി​ൽ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​വും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ലേ​ബ​ർ കോ​ഡു​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ൻ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​വും സ​മ്മേ​ള​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ യു​വ​ജ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ ബ്ല​ഡ് ഗ്രൂ​പ്പി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​വ​ണ ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഷി​ഖ്, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ​ജു​നൈ​സ് താ​ഴെ​ക്കോ​ട് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഹ​നീ​ഫ ചോ​ല​മു​ഖ​ത്ത് (​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), റാ​സി​ഖ് ത​വ​നൂ​ർ (​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​വി​ജ സ​ത്യ​ൻ (​ട്ര​ഷ​റ​ർ), ബ​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, റ​ഫീ​ഖ് (​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), അ​ലി മാ​ഷ്, റ​ഷീ​ദ് (​ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), ​വി​വി​ധ ഉ​പ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: ഇ​ർ​ഫാ​ൻ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), അ​നി​ത് എ​ബ്ര​ഹാം (കു​ടും​ബ​വേ​ദി), ആ​യി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ (വ​നി​താ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഫു​ളൈ​യി​ൽ (യു​വ​ജ​ന​വേ​ദി), മു​സ​മ്മി​ൽ (കാ​യി​കം), ലീ​ന അ​ജി (ക​ല), ഷാ​ന​വാ​സ് (ഐ.​ടി), വി​ഷ്ണു (മീ​ഡി​യ), അ​ൻ​സ ജോ​ബി (ആ​രോ​ഗ്യം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ​ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​രീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും, ട്ര​ഷ​റ​ർ ലാ​ലു വേ​ങ്ങൂ​ർ സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​ലീ​ൽ കോ​ങ്ങ​ത്ത്, വ​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ, ആ​യി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ, ഹ​നീ​ഫ ചോ​ല​മു​ഖ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​സീ​ഡി​യം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സു​വി​ജ സ​ത്യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും റാ​സി​ക് ത​വ​നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

