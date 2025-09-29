'നമ്മൾ ചാവക്കാട്ടുകാർ' സൗദി ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സൗദി ദേശീയദിനം 'നമ്മൾ ചാവക്കാട്ടുക്കാർ' സൗദി ചാപ്റ്റർ വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. വർണാഭമായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും ദേശീയദിനം ആലേഖനം ചെയ്ത കേക്ക് മുറിച്ചും നടന്ന പരിപാടിയിൽ സൗദിയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും ദേശീയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. കുടുംബിനികളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ഉപദേശക സമിതി അംഗം സിറാജുദ്ധീൻ ഓവുങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സയ്യിദ് ജാഫർ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാജഹാൻ ചാവക്കാട്, ആരിഫ് വൈശ്യംവീട്ടിൽ, മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ, ഫാറൂഖ് പൊക്കുളങ്ങര, നൗഫൽ തങ്ങൾ, ഫായിസ് ബീരാൻ, കബീർ വൈലത്തൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഇ.കെ ഇജാസ്, ഖയ്യും അബ്ദുള്ള, പി.വി സലിം, സയ്യിദ് ഷാഹിദ്, സലിം അകലാട്, ഫായിസ് ബീരാൻ, അൻവർ ഖാലിദ്, ശറഫുദ്ധീൻ ചാവക്കാട്, ഇ.ആർ പ്രകാശൻ, ഫായിസ് ഉസ്മാൻ, അബ്ബാസ് കൈതമുക്ക്, ജഹാംഗീർ, ഷഹബാസ് പാലയൂർ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, മുഹമ്മദ് കൈതമുക്ക് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഫെർമിസ് മടത്തൊടിയിൽ സ്വാഗതവും അലി പൂത്താട്ടിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
