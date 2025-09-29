Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:33 AM IST

    'ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ' സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    'ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​ക്കാ​ർ' സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കുന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം 'ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​ക്കാ​ർ' സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​ഞ്ഞും ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ദേ​ശീ​യ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. കു​ടും​ബി​നി​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം സി​റാ​ജു​ദ്ധീ​ൻ ഓ​വു​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​യ്യി​ദ് ജാ​ഫ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ആ​രി​ഫ് വൈ​ശ്യം​വീ​ട്ടി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, നൗ​ഫ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫാ​യി​സ് ബീ​രാ​ൻ, ക​ബീ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ.​കെ ഇ​ജാ​സ്, ഖ​യ്യും അ​ബ്ദു​ള്ള, പി.​വി സ​ലിം, സ​യ്യി​ദ് ഷാ​ഹി​ദ്, സ​ലിം അ​ക​ലാ​ട്, ഫാ​യി​സ് ബീ​രാ​ൻ, അ​ൻ​വ​ർ ഖാ​ലി​ദ്, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഇ.​ആ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ൻ, ഫാ​യി​സ് ഉ​സ്മാ​ൻ, അ​ബ്ബാ​സ് കൈ​ത​മു​ക്ക്, ജ​ഹാം​ഗീ​ർ, ഷ​ഹ​ബാ​സ് പാ​ല​യൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ത​മു​ക്ക് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫെ​ർ​മി​സ് മ​ട​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ലി പൂ​ത്താ​ട്ടി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

