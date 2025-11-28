Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:54 AM IST

    'ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ' സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം

    ‘ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ’ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​ര​സ്‌​കാ​ര വി​ത​ര​ണം
    ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ന​മ്മ​ൾ ചാ​വ​ക്കാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​രാ​ഗോ​ള സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ട് സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് അ​ൽ​യ​സ്മി​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യാ​ര ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​കം കൈ​മാ​റി. റി​യാ​ദി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ. ​ഷ​ഹ​നാ​സ് സ​ത്താ​ർ (എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്), മെ​ഹ ഫാ​യി​സ് (ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഇ​ൻ ഓ​ഡി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് സ്‌​പീ​ച് ലാ​ൻ​ഗേ​ജ് പാ​ത്തോ​ള​ജി), ഹ​ന സ​ത്താ​ർ (ബി.​കോം, സി.​എം.​എ -യു.​എ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​സാ​ദ്, റ​ഫ ഫാ​ത്തി​മ, ലാ​മി​സ് ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ, എ.​പി. ഫാ​ത്തി​മ സ​ന, സ​യ്യി​ദ് റെ​ഹാ​ൻ നൗ​ഫ​ൽ, വി.​എ​സ്. അ​പ​ർ​ണ, വി.​എ​സ്. ഫാ​ത്തി​മ സു​ഹാ​ന, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, ഷ​ഹ​ന ന​സ്‌​റി​ൻ, റെ​ന നാ​ദി​ർ, സെ​ബ സ​ഹീ​ർ നൂ​ർ, ഫ​ർ​ഹ ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ 10, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്.

    ഷ​ഹ​ബാ​സ് പാ​ല​യൂ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് അ​റ​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം​ചെ​യ്തു. ഇ.​കെ. ഇ​ജാ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖ​യ്യും അ​ബ്​​ദു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, ഫെ​ർ​മി​സ് മ​ട​ത്തൊ​ടി​യി​ൽ, മ​നാ​ഫ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, നേ​വ​ൽ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ, സി​റാ​ജു​ദ്ധീ​ൻ ഓ​വു​ങ്ങ​ൽ, ക​ബീ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ, ആ​രി​ഫ് വൈ​ശ്യം വീ​ട്ടി​ൽ, ഫാ​റൂ​ഖ് പൊ​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര, ഷ​ഹീ​ർ ബാ​ബു, യൂ​ന​സ് പ​ടു​ങ്ങ​ൽ, ഫാ​യി​സ് ബീ​രാ​ൻ, സു​ധാ​ക​ര​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, സ​ലിം പാ​വ​റ​ട്ടി, അ​ലി പു​ത്താ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘We Are the Ones Who Kill’ Saudi Chapter Education Award Presentation
