Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 14 Oct 2025 7:27 AM IST
    date_range 14 Oct 2025 7:27 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രൂ​പവത്ക​രി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ് വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും നേ​താ​ക്ക​ളും ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലും ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള വ​യ​നാട്ടുകാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യി വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നി​ല​വി​ൽവ​ന്നു. മ​ലസ്സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ ക​മ്മ​ിറ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​മാ​ണ് സം​ഘ​ട​നയുടെ ല​ക്ഷ്യം. പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, നാ​ട്ടി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ക​ല, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങിയ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ത​ല​പ്പു​ഴ (പ്ര​സി​), വ​ർ​ഗീസ് പൂ​ക്കോ​ള (ജ​ന​. സെ​ക്ര​), ബി​നു തോ​മ​സ്, മു​ത്ത​ലി​ബ് കാ​ര്യ​മ്പാ​ടി (വൈ​. പ്ര​സി), സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്ന അ​നൂ​പ് കു​ഴി​ത്ത​ട​ത്തി​ൽ, ഷി​നോ​ജ് ചാ​ക്കോ ഉ​പ്പു​വീ​ട്ടി​ൽ (ജോ​. സെ​ക്ര​), നി​ഖി​ൽ വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​).

