Madhyamam
    Saudi Arabia
    14 Nov 2025 10:17 AM IST
    date_range 14 Nov 2025 10:17 AM IST

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം റി​യാ​ദി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു. മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ 400ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ച്ചി, സാ​ദി​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, റാ​ഫി പാ​ങ്ങോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് വ​യ​നാ​ട് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ജീ​ർ പ​ട്ടു​റു​മാ​ൽ, കു​ഞ്ഞി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ശ​ബാ​ന അ​ൻ​ഷാ​ദ്, ഷി​ജു കോ​ട്ടാ​ങ്ങ​ൽ, ഷി​സ സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്പാ​രോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​നു തോ​മ​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷി​നോ​ജ് ചാ​ക്കോ ഉ​പ്പു​വീ​ട്ടി​ൽ, ജോ​ബ് സെ​ൽ ഹെ​ഡ് ഹാ​രി​സ് പോ​ക്ക​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം മു​ത്ത​ലി​ബ് റം​ഷി, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം, നി​ഖി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ കു​ണ്ണ​മ്പ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ഹി​ച്ചു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് പൂ​ക്കോ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നി​ജാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    pravasigulfnewsSaudi ArabiaWayanad
    News Summary - Wayanad Pravasi Assoc. has started its activities
