Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 10:06 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 10:06 AM IST

    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2026’

    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 'വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2026'
    വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2026’-ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: വ​യ​നാ​ട​ൻ പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ 2026’ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    റി​യാ​ദ്​ ഷോ​ല മാ​ളി​ലെ അ​ൽ​വ​ഫാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    നി​റ​ഞ്ഞ സ​ദ​സ്സി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മാ​യി. പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ച​ക നൈ​പു​ണ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വ് പ​ക​രു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ട്രെ​യി​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ കു​നി​യി​ൽ ന​യി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ ട്രെ​യി​നി​ങ്​ സെ​ഷ​ൻ ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യി. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ എ​ങ്ങ​നെ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.​

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ലി പാ​റ​യി​ൽ വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​കെ.​ആ​ർ. ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് പൂ​ക്കോ​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ത്ത​ലി​ബ് കാ​ര്യ​മ്പാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaWayanadgulfnewsmalayalam
    News Summary - Wayanad Expatriate Association ‘Winter Fest 2026’
