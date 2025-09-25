രേഖകളില്ലാത്ത മീറ്ററുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ജലവിതരണം വിച്ഛേദിക്കും -ദേശീയ വാട്ടർ കമ്പനി

രേഖകളില്ലാത്ത മീറ്ററുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ജലവിതരണം വിച്ഛേദിക്കും -ദേശീയ വാട്ടർ കമ്പനിtext_fields
റിയാദ്: രേഖകളില്ലാത്ത മീറ്ററുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ജലവിതരണം വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് ദേശീയ വാട്ടർ കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. രേഖകളില്ലാത്ത വാട്ടർ മീറ്ററുകളുടെ ഉടമകളും ഗുണഭോക്താക്കളും ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് മുമ്പ് ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ വഴി മീറ്ററുകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കണമെന്ന് ദേശീയ വാട്ടർ കമ്പനി അഭ്യർഥിച്ചു.
അവ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് സേവനം സ്വയമേവയും സ്ഥിരമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മീറ്ററുകൾ ആധികാരികമാക്കുന്നതിനും അവയെ യഥാർഥ ഗുണഭോക്താവിന്റെ ദേശീയ ഐഡിയുമായോ താമസസ്ഥലവുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് വരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ മധ്യത്തിൽ ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി നൽകുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ജല സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും ദേശീയ വാട്ടർ കമ്പനി പറഞ്ഞു.
മീറ്റർ ആധികാരികമാക്കുക വഴി യഥാർഥ ഗുണഭോക്താവിന് സേവനങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകൾ വഴി അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നിരീക്ഷിക്കാനും മീറ്ററുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബില്ലുകളും ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുമെന്നും കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. ഗുണഭോക്താവിന് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ സ്വയമേവ കാണാനും ഉപഭോഗം ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അത് വർധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.
വാട്ടർ മീറ്റർ ആധികാരികമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ചാനലുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗൈഡും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വെബ്പേജ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി സൂചിപ്പിച്ചു.
