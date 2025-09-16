Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 7:01 AM IST

    മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തൊ​ലി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം; കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് പേ​റ്റ​ന്റ്

    വ്യ​വ​സാ​യി​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ; കാ​ർ​ഷി​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത ഉ​ൽ​പ​ന്ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു
    മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തൊ​ലി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം; കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക് പേ​റ്റ​ന്റ്
    അ​ബ​ഹ: മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ലി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ്യ​വ​സാ​യി​ക മ​ലി​ന​ജ​ലം ശു​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് അ​ബ​ഹ​യി​ലെ കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘം പേ​റ്റ​ന്റ് നേ​ടി. കാ​ർ​ഷി​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളെ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഒ​രു സ​ജീ​വ വ​സ്തു​വാ​യി മാ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഗ​വേ​ഷ​ക സം​ഘ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ര​സ​ത​ന്ത്ര വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​ർ ഫാ​ത്തി​മ അ​ൽ​സ​ഹ്റാ​നി​യാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നേ​ട്ടം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക്ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ 98 ശ​ത​മാ​ന​വും നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​മാ​യും ഇ​ത് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്നും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ വ​ലി​യ കു​റ​വി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ തൊ​ലി​ക​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൾ​ട്രാ​സോ​ണി​ക് ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ളും ആ​ൽ​ക്ക​ഹോ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ലാ​യ​നി​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ സു​ഷി​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ഗി​ര​ണ​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    സൗ​ദി​യി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് അ​ൽ​ബ​ഹ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ 26 ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 40 മു​ത​ൽ 70 ട​ൺ വ​രെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ന​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ർ​ഷ​ക​ർ മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴം ജ്യൂ​സ്, ഐ​സ്ക്രീം, സോ​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ഷ​ധ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​റ്റ​മി​നു​ക​ൾ, ധാ​തു​ക്ക​ൾ, നാ​രു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​മ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ൽ​ബ​ഹ​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ലം, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​സ​ഹ്റാ​നി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ‘മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴം ന​ഗ​രം’ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ ബ​ദ്‍രി​യ അ​ൽ​ശ​ഹ്‌​രി, ര​സ​ത​ന്ത്ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​ഫ​സ​ർ രി​ദ അ​ൽ​ശ​ശ്താ​വി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സൗ​ദി അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ന്റ​ല​ക്ച്വ​ൽ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് പേ​റ്റ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​ഫ. അ​ൽ​സ​ഹ്‌​റാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ള്ള​ൻ​പ​ഴ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പൊ​ടി ഒ​രു കാ​റ്റ​യോ​ണി​ക് ഡൈ ​അ​ബ്സോ​ർ​ബ​ന്റ് ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, പേ​പ്പ​ർ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, സൗ​ന്ദ​ര്യ​വ​ർ​ധ​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​രം രാ​സ​വ​സ്തു​വാ​ണ് കാ​റ്റ​യോ​ണി​ക് ഡൈ. ​

    ഇ​വ ജ​ല​ജീ​വി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ഷ​ക​ര​വും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മേ, കാ​ർ​ഷി​ക മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​സ​ഹ്‌​റാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ത് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Water purificationPatents
    News Summary - Water purification using sea buckthorn peel; King Khalid University patents
