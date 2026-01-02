Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Jan 2026 7:32 AM IST
    Updated On
    2 Jan 2026 7:32 AM IST

    എ​ന​ർ​ജി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    എ​ന​ർ​ജി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി യു​വ​തി യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ജ്വ​രം പോ​ലെ പ​ട​രു​ന്ന എ​ന​ർ​ജി പാ​നീ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നെ​തി​രെ സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്.

    എ​ന്ത് ത​ന്നെ​യാ​യാ​ലും എ​ന​ർ​ജി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ യാ​തൊ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വു​മി​ല്ലെ​ന്നും ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടി​ല​ധി​കം ത​വ​ണ സേ​വി​ക്കു​ന്ന​ത് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ര​ണ​മാ​കാ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പോ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ, ന​ഴ്‌​സു​മാ​ർ, 16 വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​ർ, ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ രോ​ഗ​മു​ള്ള​വ​ർ, ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ, പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗ​മു​ള്ള​വ​ർ, കോ​ഫി അ​ല​ർ​ജി​യു​ള്ള​വ​ർ, കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ എ​ന​ർ​ജി പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    News Summary - Warning against energy drinks
