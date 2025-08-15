Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 9:45 AM IST

    സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മൂ​ടാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ര​ക്കു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    goods in vehicles
    റി​യാ​ദ്​: ട്ര​ക്കു​ക​ൾ, ലോ​റി​ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ തു​റ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്ന ച​ര​ക്കു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി മൂ​ടാ​തെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ സൗ​ദി ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ഇ​ത്​ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി 500 മു​ത​ൽ 900 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ട്രാ​ഫി​ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്ന​തോ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​ല​ന​ത്തെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ ആ​യ ലോ​ഡി​ന്റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഭാ​ഗം പ​റ​ക്കു​ക​യോ വീ​ഴു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക​യു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ ലോ​ഡ്​ ക​യ​റ്റു​മ്പോ​ൾ സു​ര​ക്ഷ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ട്ര​ക്ക് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ളോ വി​വി​ധ വ​സ്തു​ക്ക​ളോ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യു​ക്ത​മാ​ക്കി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ലോ​ഡ് ന​ന്നാ​യി ഉ​റ​പ്പി​ച്ച് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മൂ​ടു​ന്ന​ത് ​ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​വ​ബോ​ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും റോ​ഡു​ക​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രാ​ഫി​ക്​ വ​കു​പ്പ് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

