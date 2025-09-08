Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവാ​ങ്മ​യം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:07 AM IST

    വാ​ങ്മ​യം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    onam celebration
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വാ​ങ്മ​യം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബാ​യ വാ​ങ്മ​യം വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു പു​റ​മെ അ​തി​ഥി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും അ​റാ​സാ​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. ക്ല​ബി​ന്റെ പ​തി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍. നൃ​ത്ത​വും ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ങ്മ​യം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ഹീ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഖാ​ദ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഹം​സ മ​ദാ​രി, സി.​എ​ച്ച് ബ​ഷീ​ര്‍, കി​ര​ണ്‍ ആ​ര്‍ ക​ലാ​നി, നൗ​ഫ​ല്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ ക​രീം, ശ്രീ​ധ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ര്‍ അ​മ്പ​ല​വ​ന്‍, അ​ഫ​സ്ജ ജാ​ജി, റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് സ​ഹീ​ര്‍, വി​ജേ​ഷ് വി​ജ​യ​ന്‍, ര​മി ര​മ​ണി, സോ​ഫി​യ ബ​ഷീ​ര്‍, ജി​ന്നി ജോ​ര്‍ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ന​സ്‌​ലി ഫാ​ത്തി​മ, സ​മീ​ര്‍ വീ​രാ​ന്‍, അ​സൈ​ന്‍ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ല്‍, എം.​ഡി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സ​മീ​ര്‍ കു​ന്ന​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യം ന​ട​ത്തി. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ജി​ന്നി ജോ​ര്‍ജും ശ്രീ​ധ അ​നി​ല്‍കു​മാ​റും നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Wangmayam Toastmasters Club organized Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X