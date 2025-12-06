Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:23 AM IST

    വ​ണ്ടൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് മ​ഹ​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    വ​ണ്ടൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് മ​ഹ​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    ജി​ദ്ദ: വ​ണ്ടൂ​ർ എ​റി​യാ​ട് മ​ഹ​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഹ​രാ​സാ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ഹ​ൽ നി​വാ​സി​ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​സൈ​ൻ പു​ന്ന​പ്പാ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ക​ണ്ടം​കു​ടു​ക്ക, ടി.​പി. സ​മീ​ർ, മു​ഹൈ​മീ​ൻ ക​രു​മാ​ര, റ​ഷാ​ദ് ക​രു​മാ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​ഷിം ക​രു​മാ​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ.​സി. അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മി​ൻ​ഹ സ​ഫീ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഫ​ഹ​ദ് നീ​ലാ​ബ്ര, ഷ​ബീ​ർ, അ​ഫ്സ​ൽ, അ​സ്ജ​ദ്, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ക​ബീ​ർ, ഷാ​ൻ, അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, നി​ഷാ​ദ്, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ഹ​ൽ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹൈ​മീ​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സ​മീ​ർ പ​തു​ത്ത​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. ല​ക്കി ഡ്രോ ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​സ്‌​ക​ർ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും ഹ​സൈ​ൻ ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും ആ​ലി​ൻ നാ​സി​ഫ് മൂ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​ത്തി​നും അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

