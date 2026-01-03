Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:37 AM IST

    വാ​ദി ല​ബ​ൻ - ബ​ദീ​അ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററിന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    വാ​ദി ല​ബ​ൻ - ബ​ദീ​അ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററിന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കാ​ളി​കാ​വ്

    (പ്ര​സി), ജി​ഹാ​ദ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല്ലം (സെ​ക്ര)

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​േ​ൻ​റ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വാ​ദി ല​ബ​ൻ - ബ​ദീ​അ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​െൻറ 2025-27 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യും രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ഷൗ​ക്ക​ത്ത് കാ​ളി​കാ​വ് (പ്ര​സി), ജി​ഹാ​ദ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ കൊ​ല്ലം (സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ലി (ക്യൂ.​എ​ച്ച്.​എ​ല്‍.​സി), ഹു​സ്നി പു​ളി​ക്ക​ൽ (ദ​അ​വ-​നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത്), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര (പു​ണ്യം), അ​ഫീ​ഫ് ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, മു​ബാ​റ​ക് അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ഫോ​റം), റ​ഈ​സ് (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Saudi Newsnew leadershipgulf news malayalam
    News Summary - Wadi Laban - Badia Islahi Center has new leadership
