വി.ടി. ഷബീർ ഓങ്ങല്ലൂരിന് കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ്
ജിദ്ദ: പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് വി.ടി. ഷബീർ ഓങ്ങല്ലൂരിന് കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ഹബീബുള്ള പട്ടാമ്പി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ് സലിം പാലോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രസിഡൻറ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് അബ്ദുല്ലകുട്ടി എടപ്പലം എന്നിവർ വി.ടി. ഷബീർ ഓങ്ങല്ലൂരിന് ഉപഹാരം കൈമാറി.
2024 വർഷത്തിൽ ഹജ്ജ് വളൻറിയറായി ഒരുമിച്ച് സേവനം ചെയ്ത സോൺ അഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിെൻറ ഉപഹാരം അബൂബക്കർ എടപ്പയിൽ, മുസ്തഫ പാറമ്മൽ, യൂസഫ് മുതുതല, മൻസൂർ പെരിന്തൽമണ്ണ എന്നിവർ ചേർന്ന് വി.ടി. ഷബീർ ഓങ്ങല്ലൂരിന് കൈമാറി.
പാലക്കാട് ജില്ല ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി യൂസഫലി തിരുവേഗപ്പുറ, പട്ടാമ്പി മണ്ഡലം ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ത്വാഹിർ നാട്യമംഗലം, ആഷിഖ് അലി വാഫി, എ.കെ. റാഫി, മുസ്തഫ പാറമ്മൽ, യൂസഫ് മുതുതല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി ആബിദ് കൊപ്പം സ്വാഗതവും അബൂബക്കർ എടപ്പയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
