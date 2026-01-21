Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:20 AM IST

    വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് കെ.എം.സി.സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് കെ.എം.സി.സി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഹ​ബീ​ബു​ള്ള പ​ട്ടാ​മ്പി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സ​ലിം പാ​ലോ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല​കു​ട്ടി എ​ട​പ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി.

    2024 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് വ​ള​ൻ​റി​യ​റാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ച് സേ​വ​നം ചെ​യ്ത സോ​ൺ അ​ഞ്ച് ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ഉ​പ​ഹാ​രം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ട​പ്പ​യി​ൽ, മു​സ്ത​ഫ പാ​റ​മ്മ​ൽ, യൂ​സ​ഫ് മു​തു​ത​ല, മ​ൻ​സൂ​ർ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി.​ടി. ഷ​ബീ​ർ ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​രി​ന് കൈ​മാ​റി.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​സ​ഫ​ലി തി​രു​വേ​ഗ​പ്പു​റ, പ​ട്ടാ​മ്പി മ​ണ്ഡ​ലം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത്വാ​ഹി​ർ നാ​ട്യ​മം​ഗ​ലം, ആ​ഷി​ഖ് അ​ലി വാ​ഫി, എ.​കെ. റാ​ഫി, മു​സ്ത​ഫ പാ​റ​മ്മ​ൽ, യൂ​സ​ഫ് മു​തു​ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ബി​ദ് കൊ​പ്പം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ട​പ്പ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskmccgulf
    News Summary - VT Shabir KMCC Yatra to Ongallur
    Similar News
    Next Story
    X