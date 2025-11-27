Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഭീതി ദിനമാകുന്ന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 7:41 AM IST

    ഭീതി ദിനമാകുന്ന വോട്ടെടുപ്പ്!

    text_fields
    bookmark_border
    madhyamam inbox
    cancel
    Listen to this Article

    ‘‘അമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ, സോദരിമാരെ...’’

    അന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങളിൽ മുഷ്‌ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞുവിളിച്ചിരുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ഉത്സവമായിരുന്നു. വോട്ടർമാരായ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികളായ ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ. അരിവാളും ചുറ്റികയും, അരിവാളും നെൽക്കതിരും, കൈപ്പത്തി... പാർട്ടി ചിഹ്നങ്ങൾ, ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ശാപ്പാടിന്റെ അവസരമായിരുന്നു.

    പാർട്ടി നോക്കാതെ ഏത് ജാഥകളിലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജാഥകളിൽ മുഴങ്ങിയത് വികസനത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ മാത്രം. ഇന്ന്, അതേ തെരുവുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭീതിയുടെ നിഴലാണ്. വെട്ടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന വോട്ടുകളുടെ കളിക്കിടെ ‘നമുക്ക് പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമോ?’ എന്ന ചോദ്യം ഒരു വശത്ത്.

    മറുവശത്ത് ജോലി സമ്മർദത്തിൽ തളർന്ന് ജീവനൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാർത്തകൾ. ഉത്സവമായിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് ഭീതിയുടെ നാളായി മാറിയിരിക്കുന്നു! കൈയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ഫോം സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം സിക്സ് എ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? എന്നൊരു ചോദ്യം ബാക്കി!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votingLocal Body ElectionElection NewsSaudi Arabia
    News Summary - Voting on a scary day!
    Similar News
    Next Story
    X