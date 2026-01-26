Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ; മാ​തൃ​ക​യാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ; മാ​തൃ​ക​യാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്
    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഒ​രു​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    റി​യാ​ദ്: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക്.

    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ തു​ണ​യാ​യി.​ബ​ത്ഹ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫീ​സി​ൽ രാ​വി​ലെ എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    ദൂ​ര​ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പോ​ലും സ്ത്രീ​ക​ള​ട​ക്കം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​നാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. അ​പേ​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 17 കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ച വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​രാ​ണ് സേ​വ​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ​ത്.​വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, മാ​ധ്യ​മ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഈ ​നീ​ക്കം മ​റ്റ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ന​ജിം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക് പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക​ൾ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, ഉ​ൾ​നാ​ടു​ക​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രും ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​നും ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.​

    മ​റ്റ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വേ​ങ്ങാ​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​ലി പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ വെ​ള്ളെ​പ്പാ​ടം, സ​ത്താ​ർ താ​മ​ര​ത്ത്, ഷാ​ഫി തു​വ്വൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ നി​ര ത​ന്നെ ഹെ​ൽ​പ്പ് ഡെ​സ്കി​െൻറ സു​ഗ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു.

    News Summary - Voter list revision; Riyadh KMCC help desk as a model
