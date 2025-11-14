Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Nov 2025 9:46 AM IST
    Updated On
    14 Nov 2025 9:46 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; കെ.​എം.​സി.​സി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; കെ.​എം.​സി.​സി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല
    ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​കു​ല​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ശ​ങ്ക ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ച് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ മു​ഴു​കി​യ അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂരീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​മാ​ണ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 'ആ​ശ​ങ്ക വെ​ടി​യാം ജാ​ഗ്ര​ത​രാ​വാം' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ലാ​ണ് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​റും എം.​എ റ​ഫീ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ചേ​ർ​ക്ക​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചി​ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ്യ​ക്ത​ത നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ചീ​ഫ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്തി​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ക്ടിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ.​എ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, ഷ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Voter list revision; KMCC workshop
