Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 7:55 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ: ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്ക​ൽ: ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ
    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദി​ൽ

    സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വോ​ട്ട​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    റി​യാ​ദ്: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ​ട​പ) റി​യാ​ദി​ൽ വോ​ട്ട​ർ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ലാ​സി​ലെ അ​ൽ മാ​സ് റെ​സ്​​റ്റാ​റ​ന്റ്​ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    എ​ട​പ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്‌​കി​​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​രീം കാ​നാ​മ്പു​റം, അ​മീ​ർ കാ​ക്ക​നാ​ട്, ജ​സീ​ർ കോ​ത​മം​ഗ​ലം, റ​ഹീം ഹ​സ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​തു​വ​രെ 40ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ക്യാ​മ്പി​ലൂ​ടെ പേ​ര് ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ശ്യാം ​മ​ന്ത്ര​കോ​ട് (0542887367), ഹി​ലാ​ൽ ബാ​ബു (0551469630), അ​ജ്നാ​സ് ബാ​വു (0551508102), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ് (0507722297) എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന് പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​വൈ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു:

    TAGS:Saudi Newsvoter listgulf news malayalamErnakulam
    News Summary - Voter list revision: Ernakulam Association organizes camp
