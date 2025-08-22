Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 22 Aug 2025 7:51 AM IST
    date_range 22 Aug 2025 7:51 AM IST

    ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ്

    'വോ​ട്ട് ചോ​രി' ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ്
    ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ‘വോ​ട്ട് ചോ​രി’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്ക് പി​ന്തു​ണയർ​പ്പി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്ത് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തി​രി​മ​റി രാ​ജ്യ​ത്ത് വ​ലി​യ കോ​ളി​ള​ക്കം സ്യ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യും കെ.​എം.​സി.​സി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​സ്സം​ഗ​ത​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം റീ​ജി​യ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ത്സ​ൺ ത​ട​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ജീ​ബ് ന​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹ്‌​മൂ​ദ്‌ പൂ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, ന​സീ​ർ തു​ണ്ടി​ൽ, അ​ൻ​ഷാ​ദ് ആ​ദം, എ​ൻ.​പി റി​യാ​സ് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഹ​മീ​ദ്‌ പ​യ്യോ​ളി, സെ​യ്ദ​ല​വി പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി (കെ.​എം.​സി.​സി), ക​ബീ​ർ സ​ല​ഫി (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാഹി സെ​ന്റ​ർ), സു​ലൈ​മാ​ൻ ഖാ​സി​മി (സ​മ​സ്ത) , ഷ​ഹീ​ൻ ശി​ഹാ​ബ് (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), റാ​ഫി ഹു​ദ​വി (ജു​ബൈ​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫോ​റം), അ​ർ​ഷാ​ദ് ഹം​സ (വി​സ്‌​ഡം), റ​ഷീ​ദ് കൈ​പ്പാ​ക്കി​ൽ (ഫോ​ക്ക​സ്‌) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ദ്ദീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, അ​നീ​ഷ് താ​നൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് താ​നൂ​ർ, ഹ​മീ​ദ് ആ​ലു​വ, ശാ​മി​ൽ ആ​നി​കാ​ട്ടി​ൽ, റി​യാ​സ് ബ​ഷീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ താ​ഹ, വൈ​ശാ​ഖ്, റി​നു മാ​ത്യു, ഷാ​മി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ആ​ല​പ്പു​ഴ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി​ൽ​സ​ൺ പാ​നാ​യി​ക്കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

