Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 1:14 PM IST

    വോയിസ് ഓഫ് ജുബൈൽ ഒമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു

    വോയിസ് ഓഫ് ജുബൈൽ ഒമ്പതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു
    മ്യൂ​സി​ക് മെ​മ്മോ​റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ജി​ക്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ തോ​മ​സ് മാ​മ്മൂ​ട​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ‘മ്യൂ​സി​ക് മെ​മ്മോ​റി​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ജി​ക്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​ണ് വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ.

    20 ഓ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ നാ​ടാ​ർ, സ​രി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ് വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ. ഇ​ന്ന് 80ൽ​പ​രം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യി​ലു​ണ്ട്.പ്ര​ത്യേ​ക ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ളാ​യി ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ തോ​മ​സ് മാ​മ്മൂ​ട​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു അ​ഞ്ച​ൽ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ആ​ഷാ ബൈ​ജു എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ഞ്ചു ബെ​ൻ​സ​ൺ പ്രോ​ഗ്രം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. ദി​നു ജോ​സ്, അ​മ്പി​ളി ദി​നു, മ​ഹേ​ഷ് വി​നാ​യ​ക് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ധ​ന്യ ഫെ​ബി​നും ബെ​ൻ​സ​ണും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. നീ​തു രാ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:jubailanniversarycelebrate
