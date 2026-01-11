Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 8:10 AM IST

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ക​സ​ന രാ​ഷ​്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ നാ​യ​ക​ൻ -കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ
    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​െൻറ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​െൻറ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​താ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചു​താ​യും അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​ദ​സ്സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ജനാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ട്ടി​യ ജാ​ഗ്ര​ത മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ച​ന്ദ്രി​ക ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​െൻറ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​രം​ഗ​ത്തും പാ​ർ​ട്ടി ആ​ശ​യ​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​കെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഹ​മീ​ദ​ലി മാ​സ്​​റ്റ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജൗ​ഹ​ർ കു​നി​യി​ൽ, ഹു​സൈ​ൻ ക​രി​ങ്ക​റ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം കൊ​ല്ലി, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, ന​സീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, നൗ​ഷാ​ദ് ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്, റ​ഷീ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, വ​ഹാ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മു​സ്​​ലി​യാ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - V.K. Ibrahim Kunju
    Similar News
    Next Story
    X