    Saudi Arabia
    Posted On
    8 Jan 2026 8:58 AM IST
    Updated On
    8 Jan 2026 8:58 AM IST

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​െൻറ വി​യോ​ഗം; കേ​ര​ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്​​ടം -സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി

    വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​െൻറ വി​യോ​ഗം; കേ​ര​ള രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത ന​ഷ്​​ടം -സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി
    റി​യാ​ദ്: മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സം​ശു​ദ്ധി​യും തി​ക​ഞ്ഞ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​വും പു​ല​ർ​ത്തി​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്​ ജ​ന​കീ​യ​നാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന്, മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​​ന്റെ ക​രു​ത്തു​റ്റ മു​ഖ​മാ​യി മാ​റി​യ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​നാ പാ​ട​വം കൊ​ണ്ട് പാ​ർ​ട്ടി പ​ട​വു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി ക​യ​റി. മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ണ്. മി​ക​ച്ചൊ​രു ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി എ​ങ്ങ​നെ​യു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കാ​ണി​ച്ച നേ​താ​വ് മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന വി​പ്ല​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വി​സ്മ​യ​മാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ‘400 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് 100 പാ​ല​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണ്. ​ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​ർ​ജ്ജ​വ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​പ്പോ​ഴും ആ​ത്മ​സം​യ​മ​നം കൈ​വി​ടാ​തെ, തി​ക​ഞ്ഞ സൗ​മ്യ​ത​യോ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഇ​ട​പെ​ട്ടി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ശൈ​ലി പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ക്ഷി​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യ ഒ​രു നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ന​ഷ്​​ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും വി​വി​ധ മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും എ​ന്നും ത​ണ​ലാ​യി നി​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, മ​ധ്യ​കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ മാ​യാ​ത്ത മു​ദ്ര പ​തി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് വി​ട​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ​അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും ദുഃ​ഖ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു. സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള കെ.​എം.​സി.​സി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

