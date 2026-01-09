Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി.കെ. ഇബ്രാഹിം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:49 AM IST

    വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിെൻറ നിര്യാണം: കെ.എം.സി.സി അനുശോചിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിെൻറ നിര്യാണം: കെ.എം.സി.സി അനുശോചിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജു​ബൈ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞ്​ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ന്ത​രി​ച്ച മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​വു​മാ​യ വി.​കെ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞി​​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ജു​ബൈ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ഞ്ഞു​മാ​യി വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​വും, മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ താ​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ച പേ​ന അ​ദ്ദേ​ഹം ഏ​റെ​ക്കാ​ലം സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തും, ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​ധി​യി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്ന് ക​ണ്ട​തു​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും കേ​ര​ള​ത്തി​നും ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ഷി​ബു ക​വ​ല​യി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ജു​ബൈ​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ വെ​ട്ടു​പാ​റ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് ബി​ച്ചു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഏ​രി​യ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യാ​സ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശാ​മി​ൽ ആ​നി​ക്കാ​ട്ടി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മ​ജീ​ദ് ചാ​ലി​യം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccIbrahimkunjcondoles
    News Summary - V.K. Ibrahim Kunj's death: KMCC condoles
    Similar News
    Next Story
    X