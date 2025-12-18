Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 6:09 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 6:09 AM IST

    സൗദിക്കും ഇന്ത്യക്കുമിടയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വിസ വേണ്ട; ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിസ ഇളവ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു

    സൗദിക്കും ഇന്ത്യക്കുമിടയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വിസ വേണ്ട; ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വിസ ഇളവ് കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു
    റിയാദ്: ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മൂന്ന്​ വിഭാഗം പാസ്​പോർട്ട്​ ഉടമകളായ പൗരന്മാർക്ക്​ വിസയി​ല്ലാതെ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരാറിൽ സൗദി അറേബ്യയും ഇന്ത്യയും ഒപ്പിട്ടു. ഡിപ്ലോമാറ്റിക്​ പാസ്​പോർട്ടുടമകൾ​, പ്രത്യേക പാസ്​പോർട്ട്​ ഉടമകൾ, സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പാസ്പോര്‍ട്ടുടമകള്‍ എന്നിവർക്ക്​ വിസ ഇളവ് നല്‍കുന്നതാണ്​ കരാർ. ബുധനാഴ്​ച റിയാദിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസഡര്‍ ഡോ. സുഹേല്‍ അജാസ് ഖാനും സൗദി വിദേശ മന്ത്രാലയം പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി അബ്​ദുല്‍മജീദ് ബിന്‍ റാശിദ് അല്‍സമാരിയും ഉഭയകക്ഷി കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സൗദി-ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് പാര്‍ട്ണര്‍ഷിപ്പ് കൗണ്‍സിലി​െൻറ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കാനുമുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കലി​െൻറ ഭാഗമാണിത്​.

    News Summary - Visa-free travel between Saudi Arabia and India; Visa waiver agreement signed between the two countries
