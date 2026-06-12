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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 5:09 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 5:09 PM IST

    ഹൃദയം പൂത്തുലയും സ്നേഹക്കാഴ്ച; സൈനിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് പിതാവ്, വീഡിയോ വൈറൽ

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    ഹൃദയം പൂത്തുലയും സ്നേഹക്കാഴ്ച; സൈനിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് പിതാവ്, വീഡിയോ വൈറൽ
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    റിയാദ്: സൈനിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിനിടെ ഒരു പിതാവി​െൻറയും മകളുടെയും ഹൃദയസ്പർശിയായ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനസ്സു കീഴടക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മകളെ സൗദിയുടെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രമായ ‘ബിഷ്ത്’ അണിയിച്ചും, സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ നൃത്തം ചെയ്തും, നെഞ്ചോട് ചേർത്തണച്ചുമാണ് ഈ പിതാവ് ത​െൻറ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കുടുംബസ്നേഹത്തി​െൻറയും പരമ്പരാഗത ആഘോഷങ്ങളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയായി ഈ അപൂർവ നിമിഷം മാറി.

    സൈനിക പഠനവും പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കായി റിയാദിൽ നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ വെള്ള തോബും, ചുവപ്പും വെള്ളയും കലർന്ന ഗത്രയും, കടും തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ബിഷ്തും ധരിച്ച് പ്രൗഢിയോടെയാണ് ആ പിതാവ് എത്തയത്. കൈകളിൽ സ്വർണ വരകളുള്ള കടും നിറത്തിലെ മിലിട്ടറി യൂനിഫോം ധരിച്ച് അതീവ ഗാംഭീര്യത്തോടെ മകൾ വേദിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് അദ്ദേഹം മകളെ സ്വീകരിച്ചത്. വർഷങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തി​െൻറയും പരസ്പര പിന്തുണയുടെയും കാത്തിരിപ്പി​െൻറയും സാഫല്യമെന്നോണം ഇരുവരും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്ന നിമിഷം കണ്ടുനിന്നവർക്ക് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു.

    തുടർന്ന് ഏറെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ, പിതാവ് ത​െൻറ തോളിലുണ്ടായിരുന്ന തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള ബിഷ്ത് അതീവ വാത്സല്യത്തോടെ മകളുടെ തോളിൽ അണിയിച്ചു. മകളുടെ ഉന്നത വിജയത്തിലും, രാജ്യത്തെ സേവിക്കാൻ പോകുന്ന അവളുടെ പുതിയ ഔദ്യോഗിക പദവിയിലുമുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവും അഭിമാനവുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടമാക്കിയത്.

    മകളുടെ നേട്ടത്തിൽ മനംനിറഞ്ഞ പിതാവ് പിന്നീട് സന്തോഷം അടക്കാനാവാതെ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആഹ്ലാദ നൃത്തം ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി. കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വടി വായുവിൽ വീശി, മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ വലിയ ചിരിയോടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തി​െൻറ ചുവടുകൾ അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാക്കി മാറ്റി.

    ആഘോഷങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും അതിരറ്റ സ്നേഹത്തോടെയും ഇരുവരും വീണ്ടും കെട്ടിപ്പുണർന്നത് കണ്ടുനിന്നവർക്കും വൈകാരികമായ ഒരു അനുഭവമായി. ചില വിജയങ്ങൾ കേവലം വ്യക്തിപരമല്ലെന്നും, അത് ഒരു കുടുംബത്തി​െൻറ മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനത്തി​െൻറയും ത്യാഗത്തി​െൻറയും ഫലമാണെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു സ്നേഹവും പാരമ്പര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ അപൂർവ ദൃശ്യം.

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    TAGS:Viral VideoSaudi military studentSaudi Arabia
    News Summary - Viral Video: Proud Father Holds Daughter Tight After She Completes Military Training"
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