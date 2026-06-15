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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 9:29 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച​യും; 21 ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി

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    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചു
    നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ വീ​ഴ്ച​യും; 21 ഉം​റ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി
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    റി​യാ​ദ്: തീ​ർ​ഥാ​ട​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത 21 ഉം​റ സ​ർ​വി​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സൗ​ദി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉം​റ സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​തി​െൻറ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി. പു​തി​യ ഉം​റ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    അം​ഗീ​കൃ​ത പ്ര​ക​ട​ന സൂ​ചി​ക​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തി​രു​ന്ന 15 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച മ​റ്റ് ആ​റ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം, ക​മ്പ​നി​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നി​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത ഓ​പ​റേ​ഷ​ന​ൽ, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റി സൂ​ചി​ക​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും മ​ദീ​ന​യി​ലെ മ​സ്ജി​ദു​ന്ന​ബ​വി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ​വി​ശേ​ഷ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക വ​ഴി സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലോ അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഒ​രു​വി​ധ വീ​ഴ്ച​യും വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും തി​ക​ഞ്ഞ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യും തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. ഉം​റ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം നി​ര​ന്ത​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ർ​വീ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ളെ കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Violation of rules and deterioration in service; Strict action against 21 Umrah companies
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