Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 7:02 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; 6,677 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; 6,677 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ജി​ദ്ദ: ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​തു വ​രെ സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ 6677 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. 3574 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത റി​യാ​ദ് പ്ര​വി​ശ്യ​യാ​ണ് എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ. 1920 മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളു​മാ​യി ജി​ദ്ദ​യും, 310 എ​ണ്ണ​വു​മാ​യി മ​ദീ​ന​യും, 221 എ​ണ്ണ​വു​മാ​യി മ​ക്ക​യു​മാ​ണ് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് 205 ഉം ​ഖ​സീ​മി​ൽ നി​ന്ന് 133 ഉം ​ത്വാ​ഇ​ഫി​ൽ നി​ന്ന് 109 ഉം ​അ​സീ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് 75 ഉം ​ജി​സാ​നി​ൽ നി​ന്ന് 54 ഉം ​ത​ബൂ​ക്കി​ൽ നി​ന്നും 45 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​കൂ​ടി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ ന​ജ്‌​റാ​ൻ, അ​ൽ​ബ​ഹ, അ​ൽ​ഖു​റ​യ്യ​ത്ത്, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ജൗ​ഫ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​രു നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ല്ല. ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യി ഗ​താ​ഗ​ത വ​കു​പ്പ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsseizedMotorcyclesviolation of rules
    News Summary - Violation of rules; 6,677 motorcycles seized
