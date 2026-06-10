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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 9:32 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 9:32 PM IST

    രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ സെമി ഫൈനൽ റിയാദിലും

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    ശനിയാഴ്ച മുറബ്ബ ലുലുവിലാണ്​ മെഗാ പാചകമേള
    രുചി വൈവിധ്യങ്ങളുമായി ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ സെമി ഫൈനൽ റിയാദിലും
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    റിയാദ്: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി വിവിധ ഗൾഫ് നഗരങ്ങളിൽ തരംഗം സൃഷ്​ടിച്ച ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ ഒരുക്കുന്ന ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ സെമി ഫൈനൽ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട്​ റിയാദിലെ മുറബ്ബ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറും.

    വിവിധ ദേശക്കാരായ 30-ലധികം മത്സരാർത്ഥികളാണ് തങ്ങളുടെ പാചക നൈപുണ്യവും അവതരണ ചാതുരിയും ജനസമക്ഷം മാറ്റുരയ്ക്കാൻ വേദിയിലെത്തുന്നത്. കൈമ, ജീരകശാല അരികളിൽ പ്രത്യേക മസാലക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് തനത് ശൈലിയിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ബിരിയാണി രുചിച്ചറിയാൻ പ്രശസ്ത അവതാരകനും ഫുഡ്​ വ്ലോഗറുമായ രാജ് കലേഷിനൊപ്പം റിയാദിലെ ബിരിയാണി ആസ്വാദകരും ഒത്തുചേരും. മലബാർ, കൊച്ചി, തെക്കൻ-വടക്കൻ കേരളീയ ശൈലികൾക്ക് പുറമെ മുഗളായ്, ഹൈദരാബാദി, കറാച്ചി തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ബിരിയാണികളും മത്സരവേദിയിൽ അണിനിരക്കും.

    പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച അറിവുകളും സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പാചകതന്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്​ കലേഷിനോടൊപ്പം അൽ ഹൊഖൈർ ഗ്രൂപ്പ്​ ചീഫ്​ ഷെഫ്​ ടി.കെ. മഷ്​ഹൂദ്​, മാരിയറ്റ്​ ഇൻറർനാഷനൽ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ്​ ഫാസിൽ എന്നിവരും വിധികർത്താക്കളാവും. പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിൽ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ വേദിയിൽ വിതരണം ചെയ്യും. ‘ബിരിയാണി രാജ’, ‘ബിരിയാണി ദം സ്​റ്റാർ’ എന്നീ രണ്ട് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    വെറുമൊരു മത്സരമെന്നതിനപ്പുറം, പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക-സൗഹൃദ സംഗമമായാണ് ഈ മെഗാ ഇവൻറ്​ ഒരുക്കുന്നത്​. രുചിമേളയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാനായി മാജിക് ഷോ, വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീത പരിപാടികൾ, കാണികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ഗെയിമുകൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറും.

    കാണികൾക്കും ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ഗായകരായ ഹിബ അബ്​ദുൽ സലാം, അബ്​ദുൽ റഹീം, ലിനെറ്റ് സ്കറിയ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്നും, ‘ഇശൽ വോയ്‌സ് കെ.എസ്.എ’ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുട്ടിപ്പാട്ടും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പേകും. ലുലു, ഫ്രണ്ട്‌ലി, സിറ്റി ഫ്ലവർ, കാഫ് ലോജിസ്​റ്റിക്സ്​, ടാക്സ് പോയിൻറ്​, ശിഫ അൽ ജസീറ പോളിക്ലിനിക്, ആർ.കെ.ജി എന്നിവയാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രായോജകർ.

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    TAGS:RiyadhSemi-Finalvariety of flavorsDum Dum Biryani
    News Summary - 'Vijay Dum Dum Biryani' semi-final with a variety of flavors in Riyadh
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