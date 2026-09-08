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    രു​ചി​പ്പോ​രി​നും സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​നും ഒ​രു​ങ്ങി ജി​ദ്ദ: ‘വി​ജ​യ് ദം ​ദം ബി​രി​യാ​ണി’ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച

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    രു​ചി​പ്പോ​രി​നും സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​നും ഒ​രു​ങ്ങി ജി​ദ്ദ: ‘വി​ജ​യ് ദം ​ദം ബി​രി​യാ​ണി’ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച
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    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ക​ണ്ട​തി​ൽ വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബി​രി​യാ​ണി പാ​ച​ക​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ‘വി​ജ​യ് ദം ​ദം ബി​രി​യാ​ണി’​യു​ടെ ജി​ദ്ദ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും മീ​ഫ്ര​ണ്ടും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ഹാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ രു​ചി​പ്പോ​രി​നൊ​പ്പം ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​രെ കാ​ണാ​ത്ത വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​വി​ധ​ത​രം ബി​രി​യാ​ണി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​ധി​നി​ർ​ണ​യം ആ​രം​ഭി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30-ഓ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഒ​പ്പ​ന​യും മു​ട്ടി​പ്പാ​ട്ടും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ്വാ​ഗ​ത നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​തെ​ളി​യും. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​ക​ളും പ്രാ​യോ​ജ​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ശ​രീ​ഫ്, ക്രി​സ്​​റ്റ​ക​ല എ​ന്നി​വ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നി​ന് വേ​ദി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ക്കും. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ വി​ധി​നി​ർ​ണ​യ വേ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ത​ത്സ​മ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​താ​ര​ക​ർ കാ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കും. ജി​ദ്ദ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ളെ​യും, റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​രെ​യും വേ​ദി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ക്കു​ക.

    വി​ജ​യ്, ലു​ലു, ഇം​പെ​ക്സ്, ഫ്ര​ണ്ട്‌​ലി, സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ, ഫ​രീ​ദ്, റീ​ഗ​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ്, എം.​ജി ഡ​ബ്ല്യു, ഡെ​ൽ​സി, സ്​​റ്റാ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ, ബി​സ​പ് അ​റേ​ബ്യ, കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ്, ടാ​ക്സ് പോ​യി​ൻ​റ്, ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്, ആ​ർ.​കെ.​ജി, ഡ്ര​സ് കോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ ഇ​വ​ൻ​റിെൻറ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.

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    News Summary - Vijay Dum Dum Biryani semi final on Friday
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