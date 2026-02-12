Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 9:12 AM IST

    ‘വി​​ജ​​യ് ദം ​​ദം ബി​​രി​​യാ​​ണി’; ​ജി​ദ്ദ​യി​ലെ റോ​​ഡ് ഷോ​ ​ഇ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ

    രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് (ക​ല്ലു) മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യെ​ത്തും
    'വി​​ജ​​യ് ദം ​​ദം ബി​​രി​​യാ​​ണി'; ​ജി​ദ്ദ​യി​ലെ റോ​​ഡ് ഷോ​ ​ഇ​ന്ന് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ
    ജി​ദ്ദ: ‘വി​ജ​യ് ദം ​ദം ബി​രി​യാ​ണി’ മെ​ഗാ റോ​ഡ് ഷോ ​ഇ​ന്ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ബാ​ഗ്ദാ​ദി​യ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് ഷോ​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത അ​വ​താ​ര​ക​നും ഫു​ഡ് വ്ലോ​ഗ​റു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് (ക​ല്ലു) മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ നീ​ളും.​നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ലാ​റ്റ​റ​ൽ എ​ൻ​ട്രി’ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    ഇ​തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട് സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ്’ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഫാ​മി​ലി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ണ്ടാ​വും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ് മ​സാ​ല​യു​ടെ ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാം​പ​റു​ക​ളും മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റും.​ഏ​പ്രി​ലി​ൽ റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കും മെ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് റോ​ഡ് ഷോ​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഷെ​ഫ് സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള, മ​ല​ബാ​റി​െൻറ രു​ചി മ​ഹാ​റാ​ണി ആ​ബി​ദ റ​ഷീ​ദ്, രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ 40,000 റി​യാ​ൽ ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​കെ 50,000 റി​യാ​ലി​െൻറ വ​മ്പി​ച്ച സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച യാം​ബു​വി​ലും റോ​ഡ് ഷോ ​ന​ട​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ യാം​ബു ടൊ​യോ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട്ട്സ് ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്കോ​മ​ഡേ​ഷ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് ഷോ​യി​ലും മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​റ്റു ഗെ​യി​മു​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:LuLu HypermarketRoadshowJeddahSaudi Arabia NewsVijay Dum Dum Biryani
    News Summary - ‘Vijay Dum Dum Biryani’; Roadshow in Jeddah today at Lulu Hypermarket
