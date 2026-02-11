Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:25 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:25 AM IST

    വി​​ജ​​യ് ദം ​​ദം ബി​​രി​​യാ​​ണി ; റോ​​ഡ് ഷോ​ ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച

    യാം​ബു​വി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ജി​ദ്ദ​യി​ൽ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    വി​​ജ​​യ് ദം ​​ദം ബി​​രി​​യാ​​ണി ; റോ​​ഡ് ഷോ​ ​ജി​ദ്ദ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച
    ജി​ദ്ദ: ന​ജ്‌​റാ​നും അ​ബ​ഹ​യും ജു​ബൈ​ലും കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ രു​ചി​പ്പ​ട​യോ​ട്ട​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന ‘വി​ജ​യ് ദം ​ദം ബി​രി​യാ​ണി’ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മെ​ഗാ റോ​ഡ് ഷോ​ക​ൾ ഈ ​ആ​ഴ്ച ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്കും യാം​ബു​വി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്നു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന്​ ബാ​ഗ്ദാ​ദി​യ ഡി​സ്ട്രി​ക്ടി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ​രി​പാ​ടി. പ്ര​ശ​സ്ത അ​വ​താ​ര​ക​നും ഫു​ഡ് ​വ്ലോ​ഗ​റു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് (ക​ല്ലു) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ടി​ന്​ യാം​ബു​വി​ലെ ടൊ​യോ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള എ​ൻ​കം​ഫ​ർ​ട്ട്സ് ഫു​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്ക​മ​ഡേ​ഷ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും റോ​ഡ് ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റും.​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നേ​ര​ത്തേ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ‘ലാ​റ്റ​റ​ൽ എ​ൻ​ട്രി’ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ് ര​ണ്ട് റോ​ഡ് ഷോ​ക​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ഇ​തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് സെ​മി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ്’ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    ബി​രി​യാ​ണി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​മെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഫാ​മി​ലി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ജ​യ് മ​സാ​ല​യു​ടെ ഗി​ഫ്റ്റ് ഹാ​മ്പ​റു​ക​ളും മ​റ്റ് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നേ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ഏ​പ്രി​ലി​ൽ റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കും മേ​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് ഈ ​റോ​ഡ് ഷോ​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ശ​സ്ത ഷെ​ഫ് സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള, മ​ല​ബാ​റി​​ന്റെ രു​ചി മ​ഹാ​റാ​ണി ആ​ബി​ദ റ​ഷീ​ദ്, ഫു​ഡ് വ്ലോ​ഗ​റും അ​വ​താ​ര​ക​നു​മാ​യ രാ​ജ് ക​ലേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ൽ 40,000 റി​യാ​ൽ കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 50,000 റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഫാ​മി​ലി​ക്കും ബാ​ച്ചി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കും വെ​വ്വേ​റെ​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ http://www.madhyamam.com/dumdumbiriyani എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി​യോ 0573728259 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    TAGS:Raj kaleshRoadshowSaudi ArabiaDum Dum Biryani Fest
    News Summary - Vijay Dum Dum Biryani; Roadshow in Jeddah on Thursday
