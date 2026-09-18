Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സെപ്തംബർ 25-ന് റിയാദിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    • വിധികർത്താക്കളായി ഷെഫ് പിള്ളയും രാജ് കലേഷും
    • റിയാദ്​ മലസിലെ ലുലു മാളിലാണ്​ വിപുലമായ പരിപാടി
    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ സെപ്തംബർ 25-ന് റിയാദിൽ
    cancel
    camera_alt

    പാചകവിദഗ്ധരായ ഷെഫ് പിള്ള, രാജ് കലേഷ്, ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജാസിം ജമാൽ, സുമി അരവിന്ദ്, അവതാരകയും സിനിമാതാരവുമായ ഡയാന ഹമീദ്​

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിരിയാണി പാചക മത്സരമായ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’യുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഈ മാസം 25-ന് റിയാദിൽ നടക്കും. റിയാദ് മലസിലെ ലുലു മാളിൽ വിപുലമായ ആഘോഷപരിപാടികളോടെയാണ് ഫിനാലെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായാണ് ഈ മെഗാ ഇവൻറ്​ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി സൗദിയിലെ പത്തോളം പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെ വിവിധ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലുമായി നടന്ന റോഡ് ഷോ മത്സരത്തിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ദമ്മാം, റിയാദ്, ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 മത്സരാർഥികളാണ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. 'ബിരിയാണി രാജ', 'ബിരിയാണി ദം സ്റ്റാർ' എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഇവർ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.

    പ്രശസ്ത പാചകവിദഗ്ധരായ ഷെഫ് പിള്ള, രാജ് കലേഷ് എന്നിവരാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിലെ വിധികർത്താക്കൾ. ഫിനാലെയോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത ഗായകൻ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജാസിം ജമാൽ, സുമി അരവിന്ദ് എന്നിവർ അണിനിരക്കുന്ന സംഗീതവിരുന്നും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ സിനിമാ തരാം ഡയാന ഹമീദാണ് പരിപാടിയുടെ അവതാരക.

    വിജയ്, ലുലു, അൽ യൗം, ഇംപെക്സ്, ഫ്രണ്ടി, സിറ്റി ഫ്ലവർ, ഫറെയ്ദ്, റീഗൽ ഗോൾഡ്, സ്​റ്റാർ ഹെൽത്ത്​ മെഡിക്കൽ, ബിസ്സപ് അറേബ്യ, കാഫ്, ടാക്സ് പോയിൻറ്​, ഈസി കുക്ക്, ഷിഫ അൽജസീറ മെഡിക്കൽ പോളിക്ലിനിക്ക്​, ഡ്രസ്​ കോഡ്​, ആർ.കെ.ജി, സഫ മക്ക പോളിക്ലിനിക്ക്​ എന്നിവരാണ് മെഗാ ഫിനാലെയുടെ പ്രധാന സ്പോൺസർമാർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Vijay Dum Dum Biryani grand finale in Riyadh on September 25
    Next Story
    X