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    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻറ്​ ഫിനാലെ റിയാദിൽ

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    • സെപ്​തംബർ 25-ന്​ റിയാദ്​ മലസിലെ ലുലു മാളിൽ
    • ഫൈനൽ പോരാളികളുടെ പേരുവിവരം പുറത്തുവിട്ടു
    ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’ ഗ്രാൻറ്​ ഫിനാലെ റിയാദിൽ
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     മുഹമ്മദ്​ ഷഹബാസ്, ഫർഹാൻ ആദിൽ, അബ്​ദുൽ ഖാദർ, സുനിൽ ബാബു എടവണ്ണ, ഹർഷത്​ കാസിം, അനീഷ്​ മോൻ, അസ്​ഹറുദ്ദീൻ, മുഹമ്മദ്​ റാഫി, നസീർ ഹുസൈൻ, അയാസുദ്ദീൻ, മുംതാസ്​ നസീർ, മസ്​റത്​ ജഹാൻ, ജഫ്രീന ജഫ്​ഷിദ്​, ഷഫാഹു റമീസ്, സനീജ മുനീർ, സുബീന മുനീർ, ഷംഷാദ്​ ബീഗം, സൻസില ജംഷീദ്​, സൗദ സലാം, ലിസി

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബിരിയാണി പാചകപ്പോരാട്ടമായ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി’യുടെ ഗ്രാൻറ്​​ ഫിനാലെ ഈ മാസം 25-ന്​ റിയാദിൽ അരങ്ങേറും. ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന ഈ മഹാമാമാങ്കത്തിൽ രുചിപ്പോരിനായി അങ്കം കുറിക്കുന്ന ഫൈനലിസ്​റ്റുകളുടെ പേര്​ വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    മലസിലെ ലുലു മാളിൽ അരങ്ങേറുന്ന അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ ബിരിയാണി രാജ, ബിരിയാണി ദം സ്​റ്റാർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 20 പേരാണ്​ പാചക നൈപുണ്യം മാറ്റുരക്കുക. നിരവധി മാസങ്ങളായി സൗദിയിലുടനീളം 10-ാളം നഗരങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും മാളുകളിലും വിവിധ റൗണ്ടുകളിലായി നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽനിന്ന്​ വിജയിച്ച്​ ഒടുവിൽ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിനായി അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന പാചക പ്രതിഭകളുടെ പേര്​ വിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

    ബിരിയാണി രാജ: കണ്ണൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ്​ ഷഹബാസ്, പാകിസ്​താൻ പൗ​രൻ ഫർഹാൻ ആദിൽ, കർണാടക മടിക്കേരി സ്വദേശി അബ്​ദുൽ ഖാദർ, മലപ്പുറം സ്വദേശി സുനിൽ ബാബു എടവണ്ണ (എല്ലാവരും റിയാദ്​), പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഹർഷത്​ കാസിം, കൊല്ലം സ്വദേശി അനീഷ്​ മോൻ, ഹൈദരാബാദ്​ സ്വദേശി അസ്​ഹറുദ്ദീൻ (എല്ലാവരും ദമ്മാം), മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ്​ റാഫി, പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി നസീർ ഹുസൈൻ, പാകിസ്​താൻ പൗരൻ അയാസുദ്ദീൻ (എല്ലാവരും ജിദ്ദ).

    ബരിയാണി ദം സ്​റ്റാർ: കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി മുംതാസ്​ നസീർ, ഹൈദരാബാദ്​ സ്വദേശിനി മസ്​റത്​ ജഹാൻ, മാഹി സ്വദേശിനി ജഫ്രീന ജഫ്​ഷിദ്​, തലശ്ശേരി സ്വദേശിനി ഷഫാഹു റമീസ്​ (എല്ലാവരും റിയാദ്​), മാഹി സ്വദേശിനി സനീജ മുനീർ, കോഴിക്കോട്​ സ്വദേശിനി സുബീന മുനീർ, കർണാടക സ്വദേശിനി ഷംഷാദ്​ ബീഗം (എല്ലാവരും ദമ്മാം), മാഹി സ്വദേശിനി സൻസില ജംഷീദ്​, മലപ്പുറം സ്വദേശിനി സൗദ സലാം, കോട്ടയം സ്വദേശിനി ലിസി (എല്ലാവരും ജിദ്ദ).

    ഗ്രാൻറ്​ ഫിനാലെയിൽ പ്രശസ്ത ഷെഫുമാരായ സുരേഷ് പിള്ള, രാജ് കലേഷ് എന്നിവർ വിധികർത്താക്കളാകും. ഗ്രാൻറ്​ ഫിനാലെ വേദിയിൽ സംഗീതവിരുന്നൊരുക്കാൻ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, നന്ദ, സിജു സിയാൻ എന്നിവരെത്തും.

    വിജയ്, ലുലു, ഇംപെക്സ്, ഫ്രണ്ട്‌ലി, സിറ്റി ഫ്ലവർ, ഫരീദ്, റീഗൽ ഗോൾഡ്, എം.ജി ഡബ്ല്യു, ഡെൽസി, സ്​റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെൻറർ, ബിസപ് അറേബ്യ, കാഫ് ലോജിസ്​റ്റിക്സ്, ടാക്സ് പോയിൻറ്, ശിഫ അൽ ജസീറ പോളിക്ലിനിക്, ആർ.കെ.ജി, ഡ്രസ് കോഡ്, സഫാമക്ക പോളിക്ലിനിക്ക്​ എന്നിവരാണ് ഈ മെഗാ ഇവൻറിെൻറ മുഖ്യ സ്പോൺസർമാർ.

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    News Summary - Riyadh hosts 'Vijay Dum Dum Biryani' grand finale
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