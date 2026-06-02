    date_range 2 Jun 2026 9:29 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 9:29 PM IST

    സൗദിയിൽ ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി​’ മത്സരം സെമിഫൈനൽ ജൂൺ 12, 13 തീയതികളിൽ

    ആവേശം പകരാൻ രാജ് കലേഷും എത്തുന്നു
    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ പാചകപ്രേമികൾ കാത്തിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രുചിപോരാട്ടത്തിന് വേദിയൊരുങ്ങുന്നു. ഗൾഫ് മാധ്യമവും മീഫ്രണ്ടും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി കോൺടെസ്​റ്റി​െൻറ’ വാശിയേറിയ സെമി-ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ജൂൺ 12, 13 തീയതികളിൽ അരങ്ങേറും.

    ആയിരക്കണക്കിന് മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത മത്സരത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രഗത്ഭരായ പാചകപ്രതിഭകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ജൂൺ 12 വെള്ളിയാഴ്ച ദമാമിലെ ലുലു മാളിലും, ജൂൺ 13 ശനിയാഴ്ച റിയാദിലെ ലുലു മാൾ മുറബ്ബയിലുമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ‘ബിരിയാണി രാജ’, ‘ബിരിയാണി ദം സ്റ്റാർ’ എന്നീ രണ്ട് പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പ്രവാസികളുടെ പാചക നൈപുണ്യം മാറ്റുരക്കുന്നത്​.

    പ്രശസ്ത അവതാരകനും പാചകവിദഗ്ധനുമായ രാജ് കലേഷി​െൻറ സാന്നിധ്യവും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുടെ പങ്കാളിത്തവും പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ ആകർഷണമായിരിക്കും. വെറുമൊരു പാചകമത്സരം എന്നതിനപ്പുറം, പ്രവാസികൾക്ക് കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു സാംസ്കാരിക സൗഹൃദ ഫെസ്​റ്റിവലായിട്ടാണ് ഈ മെഗാ ഇവൻറ്​ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

    മാജിക് ഷോ, വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗീത പരിപാടികൾ, കാണികൾക്കായി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ഈ രുചിമേളയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടും. പരിപാടി വീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്ന കാണികൾക്കും ആകർഷകമായ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ലുലു, ഫ്രണ്ട്‌ലി, സിറ്റി ഫ്ലവർ, കാഫ് ലോജിസ്​റ്റിക്​സ്​, ടാക്സ് പോയിൻറ്​, ഷിഫ അൽ ജസീറ പോളിക്ലിനിക്, ആർ.കെ.ജി എന്നിവരാണ് ഈ ബൃഹദ് സംരംഭത്തി​െൻറ പ്രായോജകർ.

    ഇന്ത്യ, ഒമാൻ, യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻ വിജയകരമായി ബിരിയാണി താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ‘വിജയ് ദം ദം ബിരിയാണി കോൺടെസ്​റ്റ്​’ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലും ആവേശത്തി​െൻറ പുതിയ വേലിയേറ്റം സൃഷ്​ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

    TAGS:Semi-FinalcompetitionSaudi ArabiaVijay Dum Dum Biryani
    News Summary - 'Vijay Dum Dum Biryani' competition semi-final in Saudi on 12th and 13th June
