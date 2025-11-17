Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:31 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:32 PM IST

    ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് റ​ബീ​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 21ാമ​ത് സി​ഫ് റ​ബി​അ ടീ ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗി​ൽ ഈ ​ആ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ബി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യ് മ​സാ​ല ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്‌ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ബി.​സി.​സി​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ബി.​എ​ഫ്.​സി ജി​ദ്ദ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ക്മ​ൽ, ശ​ര​ത് മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ബി.​സി.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​സി​തും ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി.


    ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫ്രൈ​ഡേ എ​ഫ്.​സി ബി.​സി.​സി ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ മ​ഷ്ഹൂ​ദ് ലാ​വ​ക്ക് വി​ജ​യ് മ​സാ​ല മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ മു​സ്ത​ഫ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ സൈ​ക്ലോ​ൺ ഐ.​ടി സോ​ക്ക​ർ എ​ഫ്.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ൽ ക​ണ​ക്ട് ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റീ​സ് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​നാ​ൻ, ഷ​ഫി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സി​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫ്‌​വാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​നാ​യി ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. ക​ളി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യ ഐ.​ടി സോ​ക്ക​റി​ന്റെ ഷ​ഫി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ഷ​മീം ടീ​ച്ച​ർ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വൈ.​സി.​സി സാ​ഗൊ എ​ഫ്.​സി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ഫ്.​സി കു​വൈ​സ​യെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. അ​ജ്‌​മ​ൽ പ​റ​ത്തൊ​ടി, മു​ബാ​റ​ക് കാ​ര​ത്തൊ​ടി, നം​ഷീ​ർ അ​ലി, ഷാ​ദി​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സാ​ഗൊ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മു​ബാ​റ​ക് കാ​ര​ത്തൊ​ടി​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ലു​ങ്ങ​ൽ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡേ ​ബൈ ഡേ ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് യാ​സ് എ​ഫ്.​സി ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് എ​ച്ച്. എം.​ആ​ർ ജെ.​എ​സ്.​സി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി തൂ​വ​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഷി​ദും ഫാ​സി​ൽ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പ​റ​മ്പ​നു​മാ​ണ് യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. യാ​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യു​ടെ അ​മ​ൻ മാ​യ​ൻ റ​ഷീ​ദ് ആ​ണ് പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്.

    തു​ല്യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ പോ​രാ​ട്ടം ക​ണ്ട ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം.​എ​സ് വ​ൺ കോ​ൾ​ഡ് ചെ​യി​ൻ ടെ​ക്നോ​ളോ​ജി​സ് റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്‌​റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ ഫി​ഫി ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​ഫാ​ഖും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സും റെ​ഡ് സീ ​ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​ന് വേ​ണ്ടി ഗോ​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്‌​ത​പ്പോ​ൾ, ജി​ദ്ദ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഗോ​ൾ ഫ​വാ​സ് കാ​രാ​ട്ടി​ലി​ന്റെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ബി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ബി​അ ടീ ​അ​ബീ​ർ ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീം ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ അ​ഞ്ചു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ജിം അ​മ​ൻ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബ് എ ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​റി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത് (2), സു​ഫൈ​ദ് താ​ഴ​ത്തെ ക​ള​ത്തി​ൽ (2), മി​ൻ​ഹാ​ജ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ. ന​ല്ല ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബ്ലൂ​സ്റ്റാ​ർ എ ​ടീ​മി​ന്റെ അ​ബ്ദു​ല്ല ഹ​സ്സ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്തി​നു നാ​സ​ർ ശാ​ന്ത​പു​രം ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പ​തി​നേ​ഴ് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ബോ​ക്സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ലി​ങ്ക് ടെ​ലി​കോം സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് ജൂ​നി​യ​റി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. ഹാ​ദി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​മീ​ർ, ആ​ദി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഗോ​ളു​ക​ൾ. മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ടാ​ല​ന്റ് ടീ​ൻ​സി​ന്റെ ഹാ​ദി​ക്ക് മു​നീ​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ക​ത്ത്, സാ​ദി​ഖ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഡി ​ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​വ​ർ സ്പോ​ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡും ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ജെ.​എ​സ്.​സി സോ​ക്ക​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ഓ​രോ ഗോ​ൾ വീ​ത​മ​ടി​ച്ചു സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹാം സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യൂ​നൈ​റ്റ​ഡി​നും റി​സ്‌​വാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ ജെ.​എ​സ്.​സി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും ഗോ​ളു​ക​ൾ സ്കോ​ർ ചെ​യ്തു . മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജെ.​എ​സ്.​സി​യു​ടെ റി​സ്‌​വാ​ൻ ഹു​സൈ​ന് കി​സ്മ​ത്ത് മ​മ്പാ​ട് ട്രോ​ഫി ന​ൽ​കി. ഡി ​ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലി​ങ്ക് ടെ​ലി​കോം സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സ് ജൂ​നി​യ​ർ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​വ​ർ സ്പോ​ട് ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ജി​ദ്ദ ബി ​ടീ​മി​നെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു. സോ​ക്ക​ർ ഫ്രീ​ക്‌​സി​നു വേ​ണ്ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദാ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ ഹാ​ട്രി​ക് നേ​ടി. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​ദാ​ന് ഡോ. ​ഇ​ന്ദു ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballnewsvictorygulf
    News Summary - Victory to the champions
    Similar News
    Next Story
    X