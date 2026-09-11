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    അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ഗായകൻ നിസാർ വയനാടിനെ അനുസ്മരിച്ച്​ വൈബ്സ് ഓഫ് റിയാദ്

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    അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ഗായകൻ നിസാർ വയനാടിനെ അനുസ്മരിച്ച്​ വൈബ്സ് ഓഫ് റിയാദ്
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    റിയാദ്: അകാലത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ പ്രിയ ഗായകൻ നിസാർ വയനാടിനെ അനുസ്​മരിച്ച്​ റിയാദിലെ കലാ കൂട്ടായ്മയായ വൈബ്സ് ഓഫ് റിയാദ്. അസീസിയ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അനുശോചനപരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു.

    നിസാർ വയനാട് അവസാനമായി സൗദിയിലെത്തിയത്​ വൈബ്സ് ഓഫ് റിയാദ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപ് സിറ്റിഫ്ലവർ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അവരുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ സംഗീത വിരുന്നിലും നിസാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിരുന്നു നിസാറെന്നും സൗഹൃദങ്ങൾ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്നും പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചവർ അനുസ്​മരിച്ചു.

    കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സൗദിയിലെ പ്രവാസികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടാൻ നിസാറിന് സാധിച്ചുവെന്നും പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ മാസം സൗദിയിലെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് ഏവരെയും വേദനയിലാഴ്​ത്തി പ്രിയ ഗായക​െൻറ മരണവാർത്ത എത്തിയത്.

    വൈബ്സ് ഓഫ് റിയാദ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ണി, ട്രഷറർ നൗഷാദ് സിറ്റിഫ്ലവർ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ അൻവർ ഷാ, ജെയ്ൻ ജോൺ, നൗഷാദ് അബ്​ദുല്ല, മുഹമ്മദ് സാലിം, സഞ്ജു, കെ.എം.സി.സി പ്രതിനിധി റാഷിദ് ദയ, പാട്ടുകാരനും നിസാർ വയനാടി​െൻറ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അബ്​ദുസലാം സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകി.

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    News Summary - Vibes of Riyadh pays tribute to singer Nizar Wayanad, who passed away prematurely
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