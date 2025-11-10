Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 11:18 AM IST

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ഒ​രു​മ്പെ​ട്ടാ​ൽ...

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ഒ​രു​മ്പെ​ട്ടാ​ൽ...
    ‘പ​ന്ത്ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളെ പെ​റ്റൊ​ര​മ്മേ നി​​ന്റെ മ​ക്ക​ളി​ൽ ഞാ​നാ​ണു ഭ്രാ​ന്ത​ൻ...’ ഈ ​വ​രി ഇ​ന്ന് അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ടും​വി​ഷം തു​പ്പു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​ക്കാ​ണ്. പ​ന്ത്ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളി​ൽ ഏ​ഴാ​മ​നാ​യ വെ​ള്ളാ​പ്പള്ളി​ക്ക്​ 80 ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ചി​ത്ത​ഭ്ര​മം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​റ്റി വ​ര​ണ്ട ത​ല​യോ​ട്ടി​യു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം കാ​ള​ക്കൂ​ട വി​ഷ​മാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​യാ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​ര​ളം വ​ലി​യ വി​ല​കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. നാ​ട്ടി​ലെ സൗ​ഹാ​ർ​ദാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള പൊ​ട്ടാ​സ്യം സ​യ​നൈ​ഡാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പു​റ​ത്തു​വി​ടു​ന്ന​ത്.

    മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​​ന്റെ നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​ർ പോ​യി​ട്ട് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്നേ​വ​രെ വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത് പോ​യി​ട്ട് വ​ർ​ഗീ​യ​മാ​യി എ​ഴു​തു​ക​യോ പ​റ​യു​ക​യോ ചെ​യ്ത അ​ര​വ​രി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ണി​ച്ച് ത​രാ​ൻ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക്കു​ന്നു. സം​ഘ്പ​രി​വാ​ർ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​ക​ൾ ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് പൊ​ളി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് വ​ർ​ഗീ​യ​ത സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ച് കേ​ര​ളം ക​ത്താ​തെ നി​ന്ന​ത് മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ്.

    ത​നി​ക്ക് എ​ന്തി​​ന്റെ കേ​ടാ​ണ് വ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി? മാ​ന​വി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന് മൂ​ല്യം ക​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ ഒ​രു സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ത​ല​പ്പ​ത്ത് ത​ന്നെ പോ​ലെ​യു​ള്ള കൊ​ടും വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഷ ജ​ന്തു ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്രീ ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​നോ​ട്​ ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രൂ​ര​ത​യാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​ന് അ​ശാ​ന്തി​യാ​ണ് ത​ന്നി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ക.

    അ​തു​കൊ​ണ്ട് സ്ഥാ​നം രാ​ജി​വെ​ച്ച് വീ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ല​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തൊ​ഗാ​ഡി​യ ആ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഷം തു​പ്പ​ൽ കേ​ട്ട് മൗ​നം ദീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​ദ​വി​ക്ക് ഒ​ട്ടും യോ​ജി​ച്ച​ത​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:vellapallySaudi Arabia Newsgulf news malayalam
