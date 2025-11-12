Begin typing your search above and press return to search.
    വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം; റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ​ഖാ​ദി​സി​യ​യി​ൽ പു​തി​യ ‘ഫ​ഹ​സ് ദൗ​രി’ കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്നു

    വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം; റി​യാ​ദി​ലെ അ​ൽ​ഖാ​ദി​സി​യ​യി​ൽ പു​തി​യ 'ഫ​ഹ​സ് ദൗ​രി' കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്നു
    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ൽ പു​തി​യ വാ​ഹ​ന പീ​രി​യോ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​​​​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന കേ​ന്ദ്രം (ഫ​ഹ​സ് ദൗ​രി) തു​റ​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ്, മെ​ട്രോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷ​യും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, മി​ക​ച്ച ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ൽ​ഖാ​ദി​സി​യ ഡി​സ​ട്രി​ക്ടി​ലാ​ണ് പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലി​ങ്ക് വ​ഴി അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റ്​ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

