Madhyamam
    Saudi Arabia
    10 Oct 2025 9:00 AM IST
    10 Oct 2025 9:00 AM IST

    വാഹന വില നിർണയം; പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം 'മ​ർ​ജി​യ' നിലവിൽവന്നു

    ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ​യും മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​പ​ണി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ക​ണ​ക്കാ​ക്കും
    വാഹന വില നിർണയം; പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ‘മ​ർ​ജി​യ’ നിലവിൽവന്നു
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. സൗ​ദി അ​ക്ര​ഡി​റ്റ​ഡ് വാ​ല്യൂ​വേ​ഴ്‌​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ് ‘മ​ർ​ജി​യ’ എ​ന്ന പു​തി​യ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ല​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​ൻ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സും മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, വി​പ​ണി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നീ​തി​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​ല​ക​ളി​ലെ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും വാ​ഹ​ന വി​പ​ണി നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും വി​പ​ണി മൂ​ല്യ​വും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ർ വി​ല​ക​ൾ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഒ​രു റ​ഫ​റ​ൻ​സാ​യാ​ണ് ഇ​ത് നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് സാ​ദ് അ​ൽ ബൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ങ്ങ​ൽ, വി​ൽ​ക്ക​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ വി​വി​ധ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​നും 'മ​ർ​ജി​അ' പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​ൽ​ഗോ​രി​ത​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു. സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ലെ ച​ല​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി വി​ല​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​ബൈ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യ​ഥാ​ർ​ഥ ഡേ​റ്റ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​ഴി വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രും വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വി​ല​യി​ലെ അ​ന്ത​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു, ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​വും ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ വി​ല​നി​ർ​ണ​യ​വും പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ, മു​ൻ ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം, യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ലാ​റ്റ് ഫോം ​വ​ഴി അ​റി​യാ​നാ​കും. ഇ​ത്ത​രം ഏ​കീ​കൃ​ത, സം​യോ​ജി​ത ഡേ​റ്റ സി​സ്റ്റം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​നെ ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, സൗ​ദി സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ്‌​സ്, മെ​ട്രോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ക്വാ​ളി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ, ത​ഖ്‌​ദീ​ർ സി​സ്റ്റം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. https://marjea.taqeem.gov.sa/ ൽ ​ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഒ​മ്പ​ത് റി​യാ​ൽ ഫീ ​അ​ട​ച്ച് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ സീ​രി​യ​ൽ ന​മ്പ​റും നി​ല​വി​ലെ ഓ​ഡോ മീ​റ്റ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൊ​ടു​ത്താ​ൽ ആ ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് വി​ല അ​റി​യാ​നാ​കും. സ്വ​ദേ​ശി​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മാ​ണി​ത്.

    News Summary - Vehicle pricing; New platform 'Mergia' launched
